saúde Diane Keaton: quais são os riscos de uma pneumonia? Entenda como age a doença Essa infecção é a principal causa de morte por doença infecciosa no mundo

A pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões, pode ser causada por bactérias, vírus e, em casos raros, por fungos, e acomete principalmente pessoas com doenças pulmonares, idosos com mais de 60 anos e crianças de até 5 anos. A doença não é transmissível e, se não tratada corretamente, pode levar à morte — é a principal causa de óbito por doença infecciosa no mundo.

Diane Keaton morreu no último sábado (11) vítima de pneumonia.

“A família Keaton está muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome de sua amada Diane, que faleceu de pneumonia em 11 de outubro”, diz o comunicado emitido pela família.

Quais os sintomas da pneumonia?

As pneumonias bacteriana, viral e fúngica têm sintomas parecidos com a gripe e podem confundir o paciente:

Catarro amarelado;

Febre alta;

Tosse;

Falta de ar.

Entretanto, o que difere são dores inflamatórias fortes no pulmão, que levam a dificuldade para respirar, e a permanência dos sintomas por três dias ou mais, mesmo depois de tomar remédio.

No caso de idosos, nem sempre há quadro de febre e, por isso, é recomendado levar ao hospital logo nas primeiras 24 horas de manifestação dos sintomas.

O que causa a pneumonia?

As causas dependem do agente infeccioso associado. Em caso de pneumonia adquirida na comunidade, a pessoa entra em contato com bactérias comuns do seu cotidiano em casa mas, por alguma deficiência no sistema imunológico, pode desenvolver a doença.

Causas de morte por pneumonia

A complicação mais comum no caso de uma pneumonia que leva um paciente ao óbito é o baixo nível de oxigênio na corrente sanguínea, causando falta de ar e que pode causar um quadro de insuficiência respiratória, além de uma parada cardiorrespiratória.

A diminuição da pressão arterial também pode ser uma possível causa de morte, visto que o micro-organismo responsável pela pneumonia pode entrar na corrente sanguínea, ou a resposta do corpo à infecção pode ser exagerada, resultando em um quadro clínico denominado sepse, inflamação que se espalha pelo organismo diante de uma infecção, podendo levar à queda da pressão arterial e falência de órgãos.

A pneumonia não tratada também pode causar um abscesso pulmonar, formado quando uma pequena área do pulmão morre e um acúmulo de pus se forma no lugar, podendo resultar em uma infecção necrosante. Outra complicação desencadeada pela condição é um empiema, presença de pus no espaço entre o pulmão e a parede torácica, que também pode levar à morte.

Por último, entre os principais riscos, ainda há as lesões graves dos pulmões, que podem ter quadros irreversíveis da doença. Isso acontece após uma infecção devastadora ou inflamação excessiva em resposta à infecção. Essas lesões podem causar falta de ar, geralmente com uma respiração rápida e superficial. Pacientes com este tipo de quadro podem precisar de apoio respiratório com um ventilador mecânico por um período estendido.

Pneumonia bacteriana x pneumonia viral

Pessoas com pneumonia bacteriana têm uma progressão mais rápida da doença e início abrupto dos sintomas e, geralmente, sem nenhum sintoma respiratório anterior. Já em infecção bacteriana hospitalar, há maior risco de morte, devido à baixa imunidade dos pacientes e à agressividade do agente infeccioso.

Por outro lado, a pneumonia viral geralmente surge associada a um quadro respiratório pré-existente, como congestão nasal, gripe e a Covid-19. Já a pneumonia fúngica, muito rara, tem uma progressão mais lenta, sintomas arrastados e febre baixa.

Como é a transmissão da pneumonia?

A transmissão da pneumonia está ligada ao agente causador da doença. As que apresentam origem bacteriana e virais são transmissíveis, enquanto aquelas causadas por fungos não são.

Existe prevenção para a pneumonia?Sim. Há duas vacinas contra a pneumonia, que integram o Plano Nacional de Imunizações: a Pneumocócica 23 valente e a Pneumocócica 13 valente. Elas são destinadas a pessoas com mais de 60 anos ou com doenças pulmonares. Segundo Amir Szklo, o ideal é tomar primeiro a 13 valente e, seis meses depois, a 23 valente.

Para a prevenção de casos virais, é importante tomar a vacina da gripe que, segundo o Ministério da Saúde, reduz em 45% as internações hospitalares e em 75% o risco de morte pela doença.

Entre os fatores externos, é recomendado:

Evitar exagero no consumo de álcool e tabaco;

Realizar a manutenção adequada no aparelho de ar-condicionado;

E evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura.

