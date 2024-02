Diante da previsão de chuvas até domingo (11), Defesa Civil de Petrolina reforça monitoramento

A- A+

A Defesa Civil do município de Petrolina vai reforçar o monitoramento toda a cidade. A medida foi tomada após os dados obtidos por meio do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

Diante da previsão de continuidade de chuvas nesta sexta-feira (9) e, com maior intensidade, no sábado (10), o órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública (Semusp) manterá suas equipes de prontidão.

Segundo a previsão do Inmet, a possibilidade é que ocorram precipitações com intensidade moderada a forte até domingo (11).

"Para tanto, as equipes da Prefeitura, mesmo no período de carnaval, seguem de prontidão realizando o monitoramento por toda cidade. Elas estão em alerta, já que, normalmente, essas chuvas são rápidas, passageiras e muito intensas", diz o comunicado divulgado pela assessoria de Imprensa do município.

Mensagens de alerta

Os moradores de Petrolina podem receber uma mensagem de alerta, em casos necessários. Para isso, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e digitar no espaço da mensagem do CEP da rua.

Também é possível obter as informações por meio dos aplicativos de mensagens. No caso do Whatsapp, o usuário deve cadastrar o número (61) 2034-4611 e enviar como mensagem um"Oi". Para conseguir receber mensagens, o usuário deve fazer um cadastro prévio.]

Já pelo Telegram, basta pesquisar o canal @defesacivilbrbot no aplicativo.

