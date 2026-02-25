Qua, 25 de Fevereiro

ESTADOS UNIDOS

Diante de juízes da Suprema Corte, Trump critica sua sentença "muito infeliz" sobre tarifas

Presidente dos EUA afirma que parceiros comerciais querem manter acordos já negociados

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente Donald Trump criticou nesta terça-feira (24) a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que anulou suas tarifas globais, criticando a decisão diante de vários dos juízes que a apoiaram.

A sentença do supremo tribunal, publicada há quatro dias, foi "muito infeliz", disse Trump em seu discurso sobre o Estado da União no Congresso.

Trump garantiu que os parceiros comerciais dos Estados Unidos estão interessados em "manter o acordo que já negociaram", pois ele tinha o poder de piorar ainda mais as coisas para eles.

