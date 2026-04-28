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COPA DO MUNDO Diante de surtos de sarampo nos EUA, Canadá e México, Ministério da Saúde reforça urgência da vacina No Brasil, todos com as idades entres 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo

Uma nova orientação do Ministério da Saúde em nota técnica, publicada nesta segunda-feira (27), alerta para o risco de sarampo devido aos surtos da doença nos EUA, Canadá e México, países-sede da Copa do Mundo deste ano. A pasta orienta que os viajantes confiram e atualizem a caderneta de vacinação antes do embarque.

"Nos três países, o sarampo segue em circulação, com transmissão contínua do vírus, um contexto que acende o alerta para viajantes e autoridades de saúde. A orientação é que todos os viajantes verifiquem a situação vacinal e atualizem o esquema antes do embarque. Crianças, adolescentes e adultos devem seguir as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação, respeitando os prazos necessários para garantir a proteção adequada antes da viagem", aponta a pasta.

Nos Estados Unidos, somente neste ano já foram mais de 1700 casos registrados, e 2144 no ano passado. O Canadá enfrentou um forte aumento nos casos de sarampo, com 5.062 registros, o que levou o país a perder o status de livre da doença em 2025. Em 2026, já foram contabilizados 871 casos, e a transmissão continua ativa. Já o México vive uma situação semelhante: após registrar apenas 7 casos em 2024, o país teve uma escalada expressiva para 6.152 casos em 2025 e já soma 9.207 registros em 2026.

O que é o sarampo?

O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, causada por um vírus com genoma RNA (paramyxovirus do grupo morbillivirus). Sua principal característica são manchas vermelhas no corpo, e a transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes.

No Brasil, todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Adolescentes e adultos não vacinados ou com esquema incompleto contra o sarampo devem iniciar ou completar o esquema vacinal de acordo com a situação encontrada, respeitando as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

Estão disponíveis pelos SUS dois tipos de vacinas para proteção contra a doença: a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

Quais são os sintomas do sarampo?

Febre alta;

Tosse;

Dor de cabeça;

Coriza;

Mal-estar; e

Inflamação das vias respiratórias, com presença de catarro.

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