A- A+

IGREJA CATÓLICA Diário inédito do papa Francisco será publicado no final de novembro Livro reúne e comenta os escritos de Jorge Mario Bergoglio, de 20 de dezembro de 1992 a 18 de agosto de 2024

Um livro que inclui anotações pessoais do papa Francisco, abrangendo mais de 30 anos, será publicado em 24 de novembro e estará disponível em 94 países, anunciaram seus editores nesta segunda-feira (5).

Apresentado pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, colaborador próximo do papa, "O Diário Espiritual do Papa Francisco" reúne e comenta os escritos de Jorge Mario Bergoglio, de 20 de dezembro de 1992 a 18 de agosto de 2024.

Segundo o Vaticano, o livro é "de valor e importância excepcionais" para compreender a personalidade do papa argentino, o primeiro de origem latino-americana, que liderou a Igreja Católica de 13 de março de 2013 até sua morte, em 21 de abril de 2025.

A obra será lançada em cinco idiomas e em 94 países a partir de 24 de novembro.

Será publicada em italiano pela Libreria Editrice Vaticana; em espanhol, inglês e português pela Penguin Random House; e em francês pela Albin Michel.

O Vaticano destacou que se trata de "um texto de valor e importância excepcionais para conhecer ainda mais a pessoa do pontífice jesuíta".

Veja também