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Rio de Janeiro Diarista salvou os três homens pendurados em andaime no Rio durante ventania Trabalhadores foram resgatados pela janela de um dos apartamentos

Uma diarista que trabalha no condomínio Orange Bali, do complexo Barra Bali, salvou os três operários que ficaram pendurados durante a ventania num equipamento sustentado por cabos de aço, nesta quarta, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Um dos trabalhadores diz que sabe seu primeiro nome, Isabela, e que antes de o trio subir e ser surpreendido pelo vento, ela comentou: “Cuidado aí, hein, meninos”.

— É curioso que normalmente as pessoas das casas fecham as janelas. E nesse dia ela deixou aberta. Quando começamos a receber mensagens dizendo que estava ventando em Santa Cruz, olhamos para o céu e pensamos que era hora de descer. Mas em cinco minutos a ventania chegou e não deu mais tempo. Agora, ao retornar, queremos levar um presente para ela como forma de agradecer pela gentileza. Ela segurou o jaú, pegou o primeiro, depois fomos nos ajudando — lembra Leonardo Garcia, de 43 anos.

Os trabalhadores contam que diariamente fazem check-up dos equipamentos de segurança e, no dia da ventania, isso também os resguardou.

— Estávamos com tudo: capacete, trava de segurança… — diz Leonardo.

A empresa de engenharia responsável pelas obras, em comunicado, informou:

“Todos os colaboradores envolvidos estão bem.

A empresa prestou auxílio imediato após o ocorrido, acompanhou os profissionais e adotou as providências necessárias para garantir sua segurança e bem-estar.

Os colaboradores recebem os treinamentos e as orientações de segurança exigidos para a execução de trabalhos em altura, além de utilizarem os equipamentos de proteção correspondentes às suas atividades.

A situação ocorreu durante uma alteração severa e repentina das condições climáticas. As atividades foram interrompidas, e a empresa permanece avaliando internamente o episódio e reforçando suas medidas preventivas.

A segurança dos colaboradores, moradores e demais pessoas presentes nos locais de trabalho permanece como prioridade da empresa”.

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