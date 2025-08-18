A- A+

RIO DE JANEIRO Dias antes de ser executada, Diaba Loira mandou recado a Oruam e a um dos chefes do Comando Vermelho A traficante, que migrou do Comando Vermelho para o Terceiro Comando Puro, acusa Doca de tentar influenciar integrantes da facção e desafia rapper e o traficante em publicação no TikTok

Antes de ser encontrada morta em Cascadura, na Zona Norte do Rio, a traficante oriunda de Santa Catarina, conhecida como Diaba Loira, publicou um vídeo nas redes sociais mandando recado para Oruam e o traficante Doca, um dos chefes do Comando Vermelho (CV). No vídeo, Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, que trocou de facção pela rival (do CV para o Terceiro Comando puro (TCP) dispara que os dois estariam tentando comprar um integrante do TCP identificado apenas como “Cocão”.

"Não vai arrumar nadinha, mas pô, para quem tenta comprar até o governo, né? É foda. Qual é Oruam? Tá chato já. Tá querendo comprar o cara. Pera lá. Vocês já estão tentando comprar até o governo", disse Diaba Loira, num vídeo publicado na rede social Tik Tok, 24 dias antes de ser executada.

Antes de integrar ao TCP, Diaba Loira, que coleciona 92 mil seguidores nas redes sociais, era ligada ao CV. Em tom desafiador, ela conclui a mensagem falando para o rapper, que é filho de Marcinho VP — apontado como um dos líderes do CV, “se ligarem”:

"Se liga, Doca. Para de querer tudo para tu, parceiro. E outra, aceita. Dessa vez tu perdeu, tá ligado? Dessa vez eu que dei o check-mate, bebê. É isso, três fortão, tropa", concluiu.

Quem é Doca?

Edgar Alves Andrade, o Doca, é apontado pela Polícia Civil como um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV), com atuação no Complexo Penha, na Zona Norte do Rio.





Ele é investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. Em outubro de 2023, Doca foi apontado como o mandante da execução de três médicos e da tentativa de homicídio de uma quarta vítima na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As vítimas participavam de um congresso de medicina e foram confundidas com milicianos de Rio das Pedras.

Vida no crime

Antes de mergulhar de vez no mundo do crime, Eweline Passos Rodrigues trabalhou como revendedora de cosméticos, vendedora de trufas e até como alfaiate, com salários que variavam entre R$ 1.017 e R$ 1.346. Em Tubarão, sua cidade natal, em Santa Catarina, levava, aparentemente, uma rotina comum e uma vida profissional relativamente estável antes de se envolver com o tráfico e as facções criminosas. No nome dela, também há uma empresa voltada para promoção de vendas, registrada em Tubarão, sua cidade natal, em Santa Catarina, com capital social de R$ 3 mil.

Com o dinheiro da venda das trufas, Eweline pagava a mensalidade do curso de Direito numa universidade de Santa Catarina. Ela, inclusive, usava os estudos como slogan do negócio: "Adoce seu dia com essas delícias e me ajude na faculdade".

Segundo a Polícia Civil catarinense, Diaba Loira vira traficante após sofrer uma tentativa de feminicídio em 2022, em Capivari de Baixo, município de cerca de 24 mil habitantes. Ela foi atacada com uma facada no pulmão pelo ex-companheiro enquanto buscava o filho pequeno, precisando passar por cirurgia de emergência.

Eweline também justificou a transformação na vida num vídeo publicado este ano no TikTok: "Foi culpa da polícia que não fez nada por mim lá em Santa Catarina. Antes de julgar, vem ver a nossa história".

— A primeira vez que me deparei com a Eweline foi quando ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O sujeito e a família alegavam que ela havia se apossado de uma quantia em dinheiro dele — contou o delegado André Crisóstomo, da 5ª DRP, em Tubarão.

Segundo o policial, o ex-marido de Eweline trabalhava em outro estado e relatou que, ao voltar a Santa Catarina, descobriu que Eweline o traía e havia se apropriado do dinheiro que ele enviava para ser guardado.

A dinâmica do crime aparece resumida no recurso em habeas corpus em favor do ex-companheiro, negado no Superior Tribunal de Justiça no ano passado. Nele, há a informação de que o homem a atacou pelas costas, dando-lhe uma facada que perfurou o pulmão, durante uma briga na casa onde moravam — e onde estavam seus dois filhos.

Ela foi socorrida pela mãe, a sogra e conhecidos, e passou por uma cirurgia de emergência. Eweline tinha contra o agressor medidas protetivas, todas desrespeitadas. O processo do crime, que está em segredo de Justiça, foi concluído com a absolvição do ex-companheiro dela.

Foragida

Após o ataque, a Polícia Civil de SC passou a investigá-la por tráfico de drogas em Tubarão. Segundo o delegado, eweline já tinha conexões suspeitas com traficantes da região. Enquanto aguardavam a expedição de um mandado de busca e apreensão, Eweline foi presa em flagrante pela Polícia Militar em maio de 2023, por tráfico de drogas.

Em janeiro de 2024, veio a segunda prisão. Já investigada por integrar uma organização criminosa, ela e um comparsa, chamado Ruan Carlos dos Santos, foram detidos por porte ilegal de arma de fogo, com provas de que se deslocavam para executar outro desafeto. Em determinação judicial, Eweline Passos Rodrigues passou a ser monitorada por tornozeleira eletrônica.

— A sequência dos elementos deixava claro que ela fazia parte de uma facção catarinense e atuava também em Florianópolis — afirmou Crisóstomo.

Diaba Loira chegou a receber o direito de responder em liberdade e foi solta, usando uma tornozeleira eletrônica. No entanto, após Eweline romper duas vezes o monitoramento, o delegado Pereira solicitou novamente sua prisão, e ela se tornou foragida da Justiça. Ainda naquele ano, seu destino foi a capital fluminense, onde buscou abrigo em redutos do Comando Vermelho no Rio: primeiro no Complexo do Alemão, na Zona Norte, e depois na Gardênia Azul, na Zona Oeste.

— Nesse período, recebíamos diversas fotos e vídeos dela portando fuzis nas favelas cariocas — contou Pereira.

O apelido “Diaba Loira” surgiu após sua chegada ao Rio, coincidindo com sua notoriedade nas redes sociais, onde coleciona cerca de 92 mil seguidores e compartilhava vídeos portando armas pesadas. Até pouco antes, era conhecida como “Pitbull”.

Em junho deste ano, voltou a chamar atenção ao ser vista atirando contra policiais durante uma operação na Gardênia Azul.

Do CV para o TCP

Em vídeos, a Diaba Loira já deixava claro que havia migrado de facção e contava que não temia ser executada por traficantes rivais por classificá-los como "despreparados".

"É para eu ter medo? Eu estava do lado de vocês esse tempo todinho, sei que vocês são despreparados. Então antes de falar que a 'equipe caos' vai te pegar, parem de querer ameaçar, está chato já. Quem faz não fala", dizia em um dos vídeos

Em julho, publicou um vídeo lamentando a morte da mãe, afirmando que ela teria sido assassinada por criminosos rivais do CV. Na realidade, a mãe está viva e chegou a se apresentar na delegacia de Tubarão para esclarecer a suposta morte da filha.

"Vocês pegaram a minha família, mataram a minha mãe. Vocês destruíram a única pessoa que eu tinha. Acabaram com ela, mesmo sabendo que ela morava sozinha e quase não falava comigo. Esses filhos da p*ta do Comando Vermelho sabiam", disse Diaba Loira num vídeo publicado em julho deste ano.

Eweline também confirmou publicamente sua aliança com o TCP, compartilhando conteúdo ligado à Tropa do Coelhão, liderado pelo traficante William Yvens Silva, grupo ligado ao TCP no Complexo da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, cujo chefe do tráfico é um dos criminosos mais procurado do Rio, Wallace Brito Trindade, o Lacosta.

Entre os conteúdos compartilhados, chama atenção uma tatuagem nas costas. O desenho mostra uma mulher segurando um fuzil e fazendo o número três, em referência à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Além disso, a arte inclui a imagem de um coelho e de um jacaré.

Ela também apagou postagens com referências à antiga facção.

