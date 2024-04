Dias mundiais da Atividade Física e da Saúde serão celebrados com atividades em Boa Viagem

A- A+

Para comemorar os dias mundiais da Atividade Física e da Saúde, respectivamente em 6 e 7 de abril, a Prefeitura de Recife vai realizar neste domingo (7) atividades de promoção a Saúde e À Cultura em Boa Viagem, na Zona Sul.

Para marcar as datas, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), através do Programa Academia da Cidade (PAC), promoverá uma série de atividades inclusivas e gratuita, e pessoas de todas as idades poderão se envolver em práticas culturais locais, explorando tradições e atividades.



Programação

A programação terá início às 6h com uma caminhada que partirá do Parque Dona Lindu. Já do Marco Zero, Bairro do Recife, ocorrerá um passeio ciclístico - as duas atividades seguirão em direção ao Segundo Jardim de Boa Viagem, onde as atividades vão ser concentradas - e seguem até o meio-dia.



No local, os participantes serão recepcionados com uma aula de step, seguida por uma sessão de Dança Circular, apresentações culturais e um show do cantor Almir Rouche.



E às 9h terá início a Feira de Saúde, com atividades distribuídas em cinco tendas, oferecendo desde Auriculoterapia até serviços de saúde específicos para diferentes grupos, como mulheres, homens, crianças, idosos, população negra e pessoas com deficiência.

“É essencial expandir nossa compreensão de saúde, arte e cultura. A saúde não é apenas a ausência de doença, e a arte vai além de um mero instrumento, possui um potencial simbólico transformador. Espaços culturais que promovem a saúde são fundamentais, pois disseminam conhecimento e práticas saudáveis por toda a sociedade, criando experiências enriquecedoras através do lúdico e do simbólico”, ressalta a coordenadora do PAC Recife, Tatiana Ferraz.

“Será uma chance para a comunidade se engajar, aprender sobre hábitos saudáveis e fortalecer sua conexão com a cidade e sua história”, complementa Tatiana.

Dama, dominó e xadrez

O evento também vai promover Feira de Artesanato, jogos como Dama, Dominó, Xadrez e Futebol de Botão - todos na Tenda 3, enquanto na Tenda 4 ocorrerão atividades como Corrida com Circuito, Queimado, Barra Bandeira, Corda, Voleibol de Areia, Bobinho e Roda de Capoeira.



Já na Tenda 5, em parceria com o Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (Uninassau), serão oferecidos teatro sobre arboviroses, orientações sobre emergências, análise de composição corporal por bioimpedância, terapias manuais, consultas dermatológicas, informações sobre direitos da pessoa idosa e da comunidade LGBTQIA+, além de um grupo de extensão dedicado à diversidade de gênero.

A Sesau realiza este evento anualmente por meio do Programa Academia da Cidade, e em 2024, conta com parcerias das secretarias municipais de Direitos Humanos, Esporte e Turismo, além da Uninassau. A participação é aberta a todas as pessoas, sem necessidade de inscrição prévia.

Veja também

AMÉRICA DO SUL Micay, o cânion da guerrilha e da coca na Colômbia