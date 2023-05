A- A+

STF Dias Toffoli tem alta depois de 3 dias internado e ficará alguns dias em casa, em isolamento O ministro do STF ficou em UTI semi-intensiva com infecção por Covid

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Antonio Dias Toffoli teve alta do Hospital DF Star, em Brasília, depois de três dias internado com complicações decorrentes da Covid-19

A situação de Dias Toffoli pode ter sido agravada por causa de um problema pregresso nos pulmões. Recentemente, o ministro passou por um quadro de bronquite alérgica.

"O ministro ficará ainda alguns dias em casa, em isolamento", diz a intensivista e cardiologista Ludhmila Hajjar, da Rede D´Or, chefe da equipe clínica que cuidou de Toffoli.

