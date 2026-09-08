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Meio Ambiente DiCaprio denuncia devastação e contaminação de rios pelo garimpo ilegal no Xingu Afirmação foi feita em uma publicação de divulgação do documentário 'Yanuni', no qual o ator é produtor; astro passou cinco dias no Brasil para uma agenda dedicada à causa ambiental

Ao divulgar o documentário brasileiro "Yanuni", do qual é produtor, Leonardo DiCaprio denunciou a devastação e a contaminação dos rios provocadas pela mineração ilegal de ouro no Xingu e afirmou que a prática é um ataque a sobrevivência das comunidades indígenas. Astro passou cinco dias no Brasil para uma agenda dedicada à causa ambiental na última semana.

“A destruição causada pela mineração ilegal de ouro na Amazônia não para nas árvores. As operações liberam mercúrio nos rios, contaminando os peixes que as pessoas comem e a água que bebem, causando danos duradouros à saúde humana. A jusante, as populações de peixes continuam a cair e as estações secas continuam a aumentar”, escreveu o ator nas redes sociais.

DiCaprio ainda afirmou que, para as comunidades do Xingu Médio, no Brasil, a prática do garimpo representa um ataque à alimentação, aos remédios e à sobrevivência.

O documentário foi lançado gratuitamente no sábado (5) no YouTube, Dia da Amazônia, e acompanha a trajetória de Juma, uma liderança indígena que atua na defesa de seu território e dos direitos de seu povo.

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