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linguagem Dicionário Cambridge elege 'humano' palavra do ano O dicionário define "humano" como o fato de "possuir as qualidades, os defeitos e as emoções próprios dos seres humanos, em contraposição aos deuses, animais ou máquinas"

O dicionário britânico Cambridge elegeu nesta quarta-feira (18) "humano" a palavra do ano de 2026, no momento em que a inteligência artificial (IA) "torna menos nítidos os limites entre as pessoas e as máquinas".

O dicionário define "humano" como o fato de "possuir as qualidades, os defeitos e as emoções próprios dos seres humanos, em contraposição aos deuses, animais ou máquinas".

Em uma época marcada pela expansão acelerada da IA e por alertas sobre os perigos que ela representa, essa palavra reflete perfeitamente "o espírito de 2026", disse à AFP Francesca Woodward, lexicógrafa do Cambridge Dictionary. As pessoas "se perguntaram realmente o que significa ser humano", principalmente devido à preocupação de que a IA possa substituir determinados empregos, comentou.

Os lexicógrafos do dicionário também observaram um aumento no uso da palavra "humano" em expressões como "feito por humanos" e "autor humano", acrescentou Francesca.

Entre os outros termos que concorriam ao título de palavra do ano estava "agente", definido como "um sistema de IA capaz de funcionar de maneira complexa sem controle humano, geralmente usado para tomar decisões".

Nesse mesmo contexto, o dicionário estuda incorporar o termo "FOBO" ("medo de se tornar obsoleto", em inglês), que descreve a preocupação em perder o emprego para a IA.

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