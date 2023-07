A- A+

emojis Dicionário desvenda os significados dos 25 emojis mais usados no mundo; confira Para os adolescentes, significa morrer de rir. também é usado como sorvete de chocolate e, no Japão, significa boa sorte

A forma como as pessoas se comunicam passou por uma grande transformação nos últimos 20 anos devido aos avanços tecnológicos. Dos mais de 3.000 emojis que existem, os 10 mais usados mundialmente são , segundo o Unicode Consortium. O jornal espanhol El País investigou que interpretações os usuários de serviços de mensagens instantâneas e redes sociais dão a esses e outros emojis populares (como ou ).

Um bom exemplo: enquanto para algumas pessoas simboliza a morte, para os adolescentes o emoji de caveira, , significa morrer de rir.



Noventa e dois por cento da população on-line usa emojis, de acordo com o Unicode. O de carinha sorridente com lágrimas () é o mais usado no mundo: aparece em 5% de todas as mensagens que contêm esses símbolos. Sua popularidade é tamanha que, em 2015, foi a palavra do ano para o Oxford Dictionary.

Alejandro Rodríguez Velayos, de 16 anos, usa este emoji quando algo é muito engraçado. Cristina Vela Delfa, PhD em Linguística, professora do Departamento de Língua Espanhola da Universidade de Valladolid e coautora do livro 'Os emojis na interação digital escrita', usa-o para fazer piadas.



Outra variante da carinha sorridente com lágrimas é , que costuma transmitir uma risada histérica mais intensa que e vem da sigla ROFL ("Rolling On the Floor Laughing", em inglês; ou "rolando de rir", em português).



O único emoji que chega perto de em termos de popularidade é o coração vermelho,. Esteve em 8 de cada 1.000 tweets em 2020. Embora os emojis de coração sejam populares o ano todo, seu uso aumenta especialmente em fevereiro, coincidindo com o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e Europa (no caso do Brasil, a data é comemorada em 12 de junho).

Ana Isabel Velayos Jiménez, de 54 anos, mãe de Alejandro, usa este emoji após uma conversa com alguém de quem gosta: - É como dizer eu te amo". Também é usado para expressar gratidão e apreço e costuma ser colocado junto a palavras como obrigado, aniversário, feliz ou bom, de acordo com o site da Emojipedia.



Corações de cores diferentes costumam ser usados juntos. Às vezes, eles compartilham significado, mas podem ter outras conotações. O coração roxo é um dos favoritos dos fãs do grupo coreano BTS. Também é comum vê-lo em tuítes e mensagens relacionadas ao feminismo.

Patricia Ruiz Guevara, de 31 anos, costuma usá-lo quando fala "sobre algo relacionado à sororidade ou em uma conversa íntima com um amigo".



Enquanto alguns fãs do Vox usam o coração verde para elogiar a festa, no Twitter ele costuma ser usado para se referir ao grupo de K-pop NCT.



O coração amarelo,, costuma ser usado junto com o girassol () e tem como objetivo alegrar um tuíte ou mensagem.

- Um amigo leu que era a cor da amizade e entre nós usamos esse coração -, diz Patricia Ruiz.



O azul é o coração corporativo porque "as marcas adoram usá-lo". Isso é indicado pela Emojipedia, que destaca que geralmente aparece no Twitter junto com palavras como cupom, promoção ou desconto.



O coração branco é frequentemente usado em conjunto com este emoji de rosto suplicante (), embora não esteja claro o porquê. Também aparece ao lado de palavras como anjo, boa noite, paz e lembre-se, além de homenagear alguém que faleceu.

“Para sempre em meu coração, pai. Descanse em paz ”, escreveu um usuário no Twitter.



Você pode esperar que o coração negro apareça ao lado de emojis de morcego () ou correntes (), conforme indicado pela Emojipedia. No entanto, seu uso é semelhante ao dos outros corações coloridos.



A principal razão pela qual as pessoas usam o coração laranja é simplesmente colocá-lo ao lado dos corações azul, amarelo, roxo, verde e vermelho.



O coração marrom é o menos usado e mais associado a discussões sobre identidade racial, segundo a Emojipedia. É usado com palavras como preto, marrom, pele e cor, bem como com alimentos e bebidas como chocolate e café.



Este emoji () pode ser usado como um sinal de aprovação. Eduardo Hermoso Díaz, de 83 anos, costuma usá-lo quando recebe algo interessante para dizer que gostou ou concordar com o remetente.

No entanto, em certos contextos, esse emoji pode ser interpretado como passivo-agressivo ou sarcástico. Na verdade, Ana de la Morena Rubio, de 24 anos , usa-o quando nem quer responder:

- É como dizer 'ok' ou 'tanto faz' - explica.



- Você está com essa camisa . O adolescente Alejandro Velayos explica com este exemplo o significado da chama, que pode significar “paixão ou ser bom”. Mas este emoji não significa o mesmo para todas as pessoas.

- Os emojis são por natureza muito polissêmicos e seus significados mudam muito dependendo da faixa etária que os utiliza ou da comunidade de fala que os utiliza - explica a linguista Cristina Vela.

Para Ana Isabel Velayos, mãe de Alejandro, a chama significa que "uma situação está pegando fogo", enquanto o octogenário Hermoso Díaz a utiliza quando "está muito calor".



Morto de rir. É assim que ficam muitos jovens quando usam o emoji de caveira nas redes sociais.

- O emoticon rindo nos dá lache (vergonha) e nossa vontade é de morrer - explicou Cecilia Sacristán Hidalgo, de 19 anos, para melhor entender os jovens.

Mas se Hermoso recebesse esse emoji, pensaria que significava "algo relacionado à morte".



"Estou de olho em você". É o que esses olhos () significam para De la Morena.

Em vez disso, há quem os use antes de uma foto de alguém atraente publicada na internet. Este é outro exemplo de como o mesmo emoji pode ter significados diferentes dependendo do contexto.

Hermoso Díaz usa com outra conotação:

- Quando me mandam uma foto ou uma paisagem bonita, faço vários olhos como se a tivesse visto e que é lindo.



Separadamente, é um emoji de uma mão que aponta para a direita com o dedo indicador e outra que aponta para a esquerda. Mas quando eles são colocados juntos, o significado muda.



Alejandro Rodríguez explica que "literalmente serve para dizer 'uwu', que é usado para se referir a alguém de quem você gosta ou com quem tem uma amizade próxima.

"O que significa "uwu"? A Real Academia Espanhola explica que esta sequência de caracteres é usada para expressar felicidade ou ternura. Cristina Vela, por outro lado, usa "essas mãozinhas para apontar, principalmente partes de um texto".



Enquanto Velayos usa esse emoji antes de um evento triste para expressar pesar, Cristina Vela o usa para indicar que estragou tudo ou que algo o deixa com muita raiva. Além da dor inconsolável, esse rosto também pode transmitir outros sentimentos intensos, como riso incontrolável, orgulho ou alegria avassaladora.



- Quando falo de pessoas que morreram ou estão doentes e espero que melhorem, levanto as duas mãos como se estivessem rezando - diz Hermoso Díaz.

Cristina Vela, por outro lado, usa-o para pedir algo por favor e aponta que originalmente esse emoji se refere a duas mãos colidindo. Além disso, pode representar uma saudação respeitosa ou demonstração de adoração em muitas religiões e culturas do Sudeste Asiático, como o hinduísmo ou o budismo.



Hermoso Díaz costuma enviar o emoji de coração vermelho () para sua esposa e filhas.

- Se escrevo para amigos ou pessoas que conheço ou tenho parentesco, uso as de coração menor como , ou - acrescenta.

Esses emojis tendem a transmitir sentimentos de amor e carinho de forma mais geral. No Twitter, existem milhares de exemplos.

“Se ele não olha para você como Bradley Cooper olha para Lady Gaga, não está aí ”, tuitou um usuário junto com um vídeo dos dois artistas.



- Esta é a versão moderna do :-), então para mim é o emoji por excelência, porque estou mais velho por algum motivo - brinca a professora Cristina Vera.

Ela o usa para “marcar positivamente uma declaração ou mostrar alegria”.

Algumas pessoas reagem a emojis que provocam estados afetivos agradáveis de maneira semelhante a rostos humanos, de acordo com pesquisa publicada na Biological Psychology.



- A cara invertida serviria para indicar ironia ou indicar que a ideia veiculada por uma mensagem é muito maluca ou que nos deixou de cabeça para baixo. Isso deu uma reviravolta na nossa cabeça - explica a PHD em linguística.

O adolescente Alejandro Rodríguez, em vez disso, usa-o para transmitir sarcasmo. Um exemplo?

- Claro que gosto dele .

Este é um dos significados que a Emojipedia coleta, segundo o qual este emoji também pode indicar ironia, piada ou a ideia de tolice ou tolice.



- Uso essas faíscas ou estrelas para dar um ar festivo às mensagens ou simplesmente para decorá-las - diz Cristina Vela.

Ana Rubio os usa no fim de uma frase, para "dar um pouco mais de profundidade" e Alejandro Rodríguez para dizer que algo brilha.

Eles também podem expressar sentimentos positivos, como amor, felicidade, beleza e gratidão.



Este emoji “dá panos para um tratado”, garante Cristina Vela garante, que já viu como ele se aproveita, além de excremento, como sorvete de chocolate.

- A princípio, no ocidente foi estranho porque aqui não tem o mesmo significado que na cultura japonesa, de onde são retirados os referentes da maioria dos emojis e onde se refere à boa sorte - diz.

Na Espanha, também há quem o use para dizer que "algo está uma merda".

- Acho que vou perder o trem - diz Ana Rubio.

