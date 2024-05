A- A+

saúde Dieta cetogênica: a longo prazo, regime acumula células envelhecidas em tecidos normais, diz estudo De forma intermitente, ou seja, com um período de pausa, o estudo não encontrou efeito pró-inflamatório

Um novo estudo liderado por pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas em San Antonio (UT Health San Antonio) descobriu que uma dieta estritamente cetogênica contínua de longo prazo pode induzir células senescentes ou envelhecidas em tecidos normais, com efeitos no coração e nos rins, principalmente.

No entanto, uma dieta cetogênica intermitente, ou seja, com um período de pausa, não apresentou nenhum efeito pró-inflamatório devido ao envelhecimento das células, de acordo com a pesquisa.

“Para colocar isto em perspectiva, 13 milhões de americanos usam uma dieta cetogênica, e estamos a dizer que é necessário fazer pausas nesta dieta ou poderá haver consequências a longo prazo”, disse David Gius, principal autor do estudo, publicado na revista Science Advances.

A dieta cetogênica é uma das mais restritivas dietas low carb, ou seja, com baixa ingestão de carboidratos. O plano nutricional permite apenas o consumo de 20% de carboidratos na alimentação diária. Os 80% restantes ficam para as proteínas e as gorduras boas.

Isso gera a formação de cetonas, um tipo de substância química que o fígado produz quando decompõe as gorduras. Embora uma dieta cetogênica melhore certas condições de saúde e seja popular para perda de peso, também foram relatados efeitos pró-inflamatórios nas restrições duradouras.



O novo estudo mostra que camundongos com duas dietas cetogênicas diferentes e em idades diferentes, porém sem uma pausa, induzem ao envelhecimento celular em vários órgãos, incluindo o coração e os rins. No entanto, esta senescência é eliminada por um senolítico, ou uma classe de pequenas moléculas, que podem destruir as células velhas prevenidas pela administração de um regime de dieta cetogênica intermitente.

“Como a senescência celular tem sido implicada na patologia de doenças de órgãos, nossos resultados têm implicações clínicas importantes para a compreensão do uso de uma dieta cetogênica. Tal como acontece com outras intervenções nutricionais, você precisa ‘fazer uma pausa cetônica’”, afirma Gius.

Veja também

colisão Megaoperação vai retirar nesta segunda (20) navio que bateu em ponte de Baltimore, nos EUA