Dieta mediterrânea: aclamada por médicos, regime pode adiar os sinais de envelhecimento; entenda

A- A+

A dieta mediterrânea é aclamada por médicos e cientistas. A alimentação típica de pessoas que moram ao redor do Mediterrâneo — em países como Itália, Grécia e Croácia. Além de ser gostosa e simples de seguir, ganhou popularidade por seus benefícios que vão desde perda de peso até redução do risco de doenças e aumento da longevidade.





Um cardápio típico da dieta mediterrânea é rico em frutas, vegetais e grãos integrais. Feijões, sementes, nozes, castanhas, e azeite extra virgem também são permitidos. A carne vermelha, o açúcar refinado e a farinha são itens que devem ser evitados. Para substituí-los, adiciona-se ovos, laticínios e carne branca, como frango e peixe – todos em porções menores do que na alimentação tradicional.

Porém, um estudo realizado por neurologistas e nutricionistas israelenses concluiu que, além de tudo, essa dieta pode ajudar a rejuvenescer o cérebro. Segundo os pesquisadores, a dieta mediterrânea pode retardar os sinais de envelhecimento acelerado do órgão, normalmente observados na obesidade, com apenas 1% de perda no peso corporal.

As varreduras cerebrais realizadas após 18 meses mostraram que a idade cerebral dos participantes parecia quase 9 meses mais jovem do que o esperado, em comparação com as estimativas da idade cronológica de seus cérebros.

O estudo, publicado na revista Epidemiology and Global Health, mostra que, apesar de fatores externos, como o estresse, seguir uma dieta pobre em carnes vermelhas e gorduras processadas pode ser uma das opções mais simples para melhorar a condição corporal, independentemente dos anos.

A pesquisa foi feita com cerca de 100 pessoas que participavam de um ensaio clínico maior conduzido em Israel. Os participantes foram separados em três grupos distintos. No primeiro, as pessoas se alimentaram de dieta mediterrânea com muitas nozes, peixe e frango em vez de carne vermelha; O segundo: uma dieta mediterrânea com alguns extras adicionados, como chá verde para os polifenóis; e o terceiro consumiu uma dieta baseada em diretrizes dietéticas saudáveis.

Como resultado, as pessoas, de modo geral, perderam cerca de 2,3 quilos. Para cada 1% do peso corporal perdido, os cérebros dos participantes pareciam quase 9 meses mais jovens do que sua idade cronológica.

Os pesquisadores, entretanto, não sabem se as mudanças na conectividade cerebral realmente se traduzem em melhorias na função cerebral, porém, tem certeza de que uma dieta saudável com variedade de alimentos e rica em proteínas pode ser um caminho para o rejuvenescimento cerebral.

“Nosso estudo destaca a importância de um estilo de vida saudável, incluindo menor consumo de alimentos processados, doces e bebidas, na manutenção da saúde do cérebro”, diz o principal autor e neurocientista Gidon Levakov, da Universidade Ben-Gurion do Negev, em Israel.

Veja também

Oriente Médio Forças Armadas de Israel dizem ter tentado enviar combustível para hospital, mas oferta foi recusada