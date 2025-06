A- A+

SAÚDE Dieta MIND pode reduzir o risco de doença de Alzheimer em qualquer idade, revela novo estudo A pesquisa, feita pelo Centro de Câncer da Universidade do Havaí e pela Universidade do Sul da Califórnia, se baseou em dados de quase 93 mil adultos americanos

Um novo estudo do Centro de Câncer da Universidade do Havaí descobriu que pessoas que seguiram um padrão alimentar conhecido como dieta MIND tiveram 25% menos probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer ou formas relacionadas de demência.

A MIND é a união das dietas DASH e Mediterrânea. Esse plano alimentar tem como principal objetivo ajudar a prevenir demências. Embora não haja uma maneira infalível de prevenir a condição, comer alimentos saudáveis – como folhas verdes, nozes, grãos integrais, feijão, carne branca, azeite extravirgem e frutas vermelhas – pode reduzir o risco de uma pessoa desenvolver o distúrbio cerebral progressivo.

"Os resultados do nosso estudo confirmam que padrões alimentares saudáveis na meia-idade e na terceira idade e sua melhora ao longo do tempo podem prevenir o Alzheimer e demências relacionadas", disse a autora principal Song-Yi Park, professora do Programa de Ciências Populacionais no Pacífico do Centro de Câncer da Universidade do Havaí.

Os participantes da pesquisa tinham em torno de 45 a 75 anos de idade no início do estudo, e mais de 21.000 desenvolveram demência durante os anos de acompanhamento. Aqueles que aderiram à dieta MIND ou melhoraram a alimentação com base no regime ao longo de 10 anos apresentaram um risco 25% menor de demência em comparação com aqueles cuja adesão diminuiu.

A pesquisadora principal do estudo disse que nunca é tarde para fazer mudanças no estilo de vida. “Comer mais alimentos vegetais e ricos em nutrientes — mesmo mais tarde na vida — pode proteger seu cérebro”, afirmou Park.

A relação entre dieta e demência varia de acordo com raça e etnia

Os pesquisadores mostraram que a relação entre a dieta e o surgimento da demência muda de acordo com a raça e a etnia. A redução foi mais acentuada, por exemplo, entre participantes afro-americanos, latinos e brancos, mas não entre os grupos nativos havaianos ou asiático-americanos.

Os pesquisadores acreditam que padrões alimentares culturais e taxas naturalmente mais baixas de demência em algumas populações podem explicar as diferenças.

