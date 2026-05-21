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saúde Dieta rica em vitamina C pode ajudar a prevenir câncer, segundo novo estudo Trabalho também sugeriu que a ingestão de suplementos de vitamina C após cada refeição pode ter um efeito positivo

Um novo estudo da Universidade de Waterloo, no Canadá, examina como a vitamina C afeta reações químicas no sistema digestivo que estão ligadas ao desenvolvimento do câncer. Nas últimas décadas, a dieta dos norte-americanos tem apresentado um aumento constante na exposição a nitratos e nitritos: compostos encontrados em carnes curadas, bem como em frutas e vegetais cultivados em solo e água poluídos.



Embora nitratos e nitritos desempenhem papéis importantes na saúde neurológica e cardiovascular, no estômago eles podem sofrer uma reação química conhecida como "nitrosação" e formar substâncias que muitos cientistas suspeitam aumentar o risco de câncer.

"Desde pelo menos a década de 90, pesquisadores têm estudado a ligação entre o câncer e esses compostos, com resultados conflitantes", diz Gordon McNicol, pesquisador de pós-doutorado em matemática aplicada e primeiro autor do estudo publicado no Journal of Theoretical Biology, em comunicado. "Nosso trabalho sugere que a presença de vitamina C na dieta pode ajudar a explicar essas inconsistências."

A equipe construiu um modelo matemático das glândulas salivares, estômago, intestino delgado e plasma, e simulou como os nitritos e nitratos se movem pelo corpo e se alteram ao longo do tempo. O modelo demonstrou que, quando a vitamina C também está presente em alimentos, como o espinafre, que contêm tanto vitamina C quanto nitrato, ela pode diminuir o risco de câncer.

O estudo também sugeriu que a ingestão de suplementos de vitamina C após cada refeição pode ter um efeito positivo moderado na redução da formação de produtos de nitrosação associados ao risco de câncer provenientes de nitritos e nitratos da dieta, como os encontrados em alimentos como bacon e salame.

"Este trabalho fornece um roteiro mecanístico para futuros estudos clínicos e laboratoriais, identificando os principais fatores que interagem nessas reações químicas potencialmente nocivas, incluindo a exposição a nitritos, a ingestão de antioxidantes, o horário das refeições, as condições gástricas e a atividade do microbioma oral", diz Anita Layton, professora de matemática aplicada e titular da cátedra de pesquisa Canada 150. "Este modelo pode ajudar os pesquisadores a desenvolver experimentos e intervenções mais direcionados, concentrando-se em quando e em quem a nitrosação tem maior probabilidade de ocorrer.

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