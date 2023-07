A- A+

SAÚDE Dieta vegana: cientistas descobrem ingrediente vital para uma dieta saudável sem carne A escassez da vitamina B12, relacionada com a produção do sangue e o metabolismo, pode ser solucionada com a adição deste alimento

O nutriente que falta para uma dieta vegana balanceada pode ser encontrados nas algas. É o que diz um estudo recente realizado pela Universidade de Cambridge, o qual detectou uma presença abundante da vitamina B12, que participa diretamente na produção do sangue e é necessária ao metabolismo do corpo, nesses organismos.

Devido à popularização das dietas sem carne e sem laticínios, está aumentando o número de pessoas com deficiência deste importante nutriente. A partir disso, cientistas descobriram que a B12 tende a se acumular em algas, organismos sem raízes que vivem na água ou em ambientes úmidos.

— Dietas baseadas apenas em produtos vegetais são ótimas em muitos níveis, mas apresentam certas deficiências, e uma das mais importantes é a falta de vitamina B12 — explica Alison Smith, professora de Bioquímica das Plantas e chefe do grupo de pesquisa sobre metabolismo vegetal de Cambridge, em entrevista ao jornal The Guardian.

As dietas veganas são baseadas em um consumo voltado apenas à produtos vegetais, sem qualquer comida ou produto originário de animais. Por isso, tendem a consumir os nutrientes faltantes por meio de suplementos. Contudo, de acordo com Payam Mehrshahi, pesquisador associado no mesmo grupo, o problema com as vitaminas B12 em cápsulas vendidas comercialmente é que algumas delas são eficazes enquanto outras não são.

— Você pode comprar suplementos, mas se você pegar o comprimido errado, o suplemento errado, você pode continuar sofrendo com esse deficiência nutricional — aponta Mehrshahi.



O ponto levantado pelos cientistas é que mesmo com a preferência vegana pelos alimentos naturais, é difícil encontrar a vitamina B12 na maioria dos alimentos. Então, as algas entram em cena como um importante ingrediente neste tipo de prática alimentar. Elas podem ser encontradas em suas versões comestíveis, como algumas algas vermelhas, verdes e pardas.

A escassez do nutriente no corpo pode causar anemia, que terá como consequência palidez, fraqueza, fadiga, além de falta de ar e tonturas. Em sua forma mais grave, os sintomas são lesionamento dos nervos, formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, fraqueza muscular; perda de reflexos; dificuldade em andar; confusão e demência.

— Muitos veganos preferem não ter suplementos químicos e gostariam de obter sua vitamina B12 como parte natural de sua dieta. Você não pode obtê-lo das plantas, mas descobrimos que certas algas são fontes ricas da vitamina — conclui a professora Alison Smith.

Veja também

Rio de Janeiro Idosa que morreu durante ataque de fúria em hospital teria alta essa semana, diz a filha