Dieta vegana crua: conheça prática alimentar de Demi Moore para chegar aos 61 anos em forma

A atriz Demi Moore, mais conhecida pelo seu papel em "Ghost: do outro lado da vida", chamou atenção recentemente pela tem chamado atenção do público por se manter em boa forma aos 61 anos. Mas, o que está por trás do corpo esguio da estrela de Hollywood?

Dieta vegana crua

Na sua rotina, Demi segue uma dieta vegana crua estrita, o que significa que ela só consome alimentos vegetais crus que podem ser comidos sem serem cozidos ou fritos. Outra atriz que também optou por esta dieta é Gwyneth Paltrow.

É defendido pelos adeptos deste tipo de alimentação que os ingredientes naturais podem perder nutrientes e enzimas importantes no processo de cozimento. Por isso, preferem comê-los em sua forma original ou optam por métodos não tradicionais de preparação, como suco, imersão, germinação, fermentação e desidratação.

Em uma visão geral, o cardápio dos adeptos da dieta vegana crua é baseado em:

Condimentos como vinagre, aminos Líquidos de Bragg e nama shoyu (molho de soja cru e não pasteurizado);

Alimentos fermentados, incluindo chucrute, kimchi, pasta de missô e kefir de coco;

Frutas (principalmente abacates);

Ervas e especiarias cruas;

Levedura nutricional;

Nozes;

Chocolate cru;

Algas marinhas, como wakame, hijiki, dulse e musgo irlandês;

Sementes;

Grãos e leguminosas germinados;

Vegetais;

Geralmente o sal de cozinha comum não é utilizado, mas alguns veganos crus podem usar rosa do Himalaia ou sal marinho.

Dieta não é recomendada por especialistas

De acordo com Laura Brown, professora de nutrição na Universidade Teesside, na Inglaterra, a longo prazo, essa escolha alimenta pode causar mais danos do que benefícios.

"Embora alguns vegetais possam perder nutrientes durante o cozimento, outros apresentam maior teor de nutrientes quando cozidos. Isso ocorre porque alguns nutrientes estão ligados às paredes celulares dos vegetais. Cozinhar quebra as paredes celulares, permitindo que os nutrientes sejam liberados e absorvidos mais facilmente pelo corpo", escreve a especialista.

Além disso, ela aponta que os adeptos podem sofrer uma grave carência de careçam de muitas vitaminas e minerais importantes, como vitaminas B12 e D, selénio, zinco, ferro e dois tipos de ácidos gordos ómega-3.

"Isso ocorre porque muitos dos alimentos que contêm altos níveis dessas vitaminas e minerais vêm de animais – como carne e ovos. Todas estas vitaminas desempenham um papel fundamental na estrutura, desenvolvimento e produção de células cerebrais e nervosas, ao mesmo tempo que apoiam um sistema imunitário saudável", Brown explica.

