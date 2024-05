Dieta vegana e vegetariana reduz o risco de 9 tipos de câncer

A- A+

Comer uma dieta vegana, vegetariana ou ovo-lacto-vegetariana reduz significativamente o risco global de desenvolver câncer, doenças cardíacas e morrer precocemente por doenças cardiovasculares, revelou uma nova revisão de 48 meta-análises com mais de 20 anos de investigação.

Entre os tipos específicos de câncer estão: “fígado, cólon, pâncreas, pulmão, próstata, bexiga, melanoma, rim e linfoma não-Hodgkin”, disse o autor principal, Angelo Capodici, estudante de pós-graduação em ciências, tecnologia e gestão da saúde na Escola Superior Sant'Anna em Pisa, Itália.



Os vegetarianos não comem carne animal, enquanto os ovo-lacto do vegetarianismo permite laticínios e ovos, excluindo todas as carnes, aves e peixes. Já o veganismo, a forma mais estrita de vegetarianismo, proíbe quaisquer produtos alimentares feitos de carne, aves e frutos do mar, bem como quaisquer subprodutos animais, como a gelatina.

No entanto, a natureza protetora das dietas poderia ser sabotada se fossem feitas escolhas alimentares inadequadas, como sucos de frutas, grãos refinados, batatas fritas e até refrigerantes.

“Dietas que enfatizam o consumo de alimentos vegetais não saudáveis podem contrariar os aspectos positivos de uma dieta baseada em vegetais para a saúde, disse a coautora do estudo, Federica Guaraldi, diretora médica do unidade hipofisária do Instituto IRCCS de Ciências Neurológicas de Bolonha, na Itália.

Segundo ela, os sucos de frutas, por exemplo, são “cheios de açúcares ou adoçantes e foram recentemente demonstrados que têm um impacto prejudicial no metabolismo tanto quanto ou até mais do que o açúcar branco”.

Os pesquisadores sabem que as pessoas que seguem dietas baseadas em vegetais geralmente levam vidas mais saudáveis, cheias de exercícios e evitando alimentos e bebidas açucaradas, grãos refinados, lanches, álcool e tabaco.

Na verdade, a adoção de uma dieta baseada em vegetais, mesmo sem exercício adicional, ainda pode trazer benefícios para a saúde, de acordo com um estudo de novembro sobre gémeos realizado por Christopher Gardner, um dos co-autores da análise abrangente.

No estudo, gêmeos saudáveis que seguiram uma dieta vegana por oito semanas apresentaram colesterol “ruim” (LDL) de lipoproteína de baixa densidade, melhores níveis de açúcar no sangue e maior perda de peso do que irmãos que comeram uma dieta de carne e vegetais.

Segundo o pesquisador, na época, houve uma queda de 10% a 15% no colesterol LDL, uma queda de 25% na insulina e uma queda de 3% no peso corporal em apenas oito semanas, tudo através da ingestão de alimentos sem produtos de origem animal.

“Uma razão para isso pode ser o reforço nutricional que as plantas proporcionam, incluindo elevados níveis de vitaminas, minerais e outras substâncias com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, ao mesmo tempo que reduzem o impacto inflamatório da carne e dos alimentos processados”, disseram os autores.

A nova revisão descobriu que a ingestão dessas dietas à base de vegetais reduziu o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e inflamação, afetando fatores de risco como índice de massa corporal, glicemia de jejum e outras medidas de controle do açúcar no sangue, e a pressão arterial.

As dietas também reduziram significativamente o colesterol total, o colesterol LDL e a proteína C reativa – um índice de inflamação que é normalmente mais elevado em doenças cardiovasculares e metabólicas. A doença metabólica é uma constelação de sintomas como obesidade, pressão alta e mau controle do colesterol e do açúcar no sangue, que podem levar ao diabetes tipo 2, doenças cardíacas e derrame.

Entretanto, os autores afirmam que como certas vitaminas e minerais são mais facilmente encontrados e absorvidos na carne, laticínios ou peixe, os vegetarianos e veganos devem tomar precauções extras para adicioná-los às suas dietas. Podem ser necessárias fontes adicionais de B12, cálcio, ferro, zinco, iodo e vitamina D para evitar uma deficiência, de acordo com a Clínica Mayo.

A proteína também é um desafio, mas boas fontes vegetais incluem leguminosas como lentilhas, grão de bico e feijão, nozes, sementes, grãos integrais e produtos de soja como edamame, tempeh e tofu.

