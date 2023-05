A- A+

MORRO DA COTIA "Difícil conter emoção", diz tio ao sair do hospital com menina resgatada de casa que desabou no Rio Ela foi uma das vítimas do desabamento de uma construção de três pavimentos

A menina Valentina, de 5 anos, uma das vítimas do desabamento, na noite desta segunda-feira, da casa de três pavimentos no Morro da Cotia, no Lins, na Zona Norte do Rio, ficou soterrada e teve ferimentos na cabeça e no braço direito. Ela foi uma das primeiras a ser retirada dos escombros, por moradores do entorno que correram para socorrer as vítimas logo após o desmoronamento do imóvel. A menina foi levada para o Hospital Federal do Andaraí e teve alta no final da manhã desta terça-feira (2).

— Tô feliz por essa princesa aqui. É difícil de conter a emoção, tem um ditado que diz que homem não chora, quem não chorar por uma criança quando acontece algo desse tipo não chora por ninguém, nem tem coração — disse Matheus Silva Barbosa, de 26 anos, tio da menina, ao RJTV pouco depois de sair do hospital do Andaraí com a sobrinha.

Com a menina no colo, Matheus disse estar dividido entre a alegria de ver a sobrinha bem e a preocupação com as outras pessoas da família que seguem internadas.

— Graças a Deus é um alívio por um lado, mas tem a preocupação de outro porque a minha irmã ainda está no hospital e a Lavínia, de dois anos, irmã da Valentina, apesar de que eu recebi a informação de que elas vão ter alta, mas a preocupação é grande — disse.

Os bombeiros foram acionados por volta das 20h. A operação de resgate no local contou com mais de 60 militares, com apoio de cães farejadores. Bombeiros de dez quartéis atuaram no socorro, incluindo especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), cães de busca e resgate do canil da corporação e drones.

O estudante de administração Daniel Linhares Catremo Lapa, 23 anos, que era amigo da família, fazia uma visita aos donos do imóvel e morreu no local. Os feridos foram levados para os hospitais municipais Souza Aguiar e Salgado Filho e para o Hospital federal do Andaraí. Lavínia da Silva, de 2 anos, Vitória B. Eduarda, de 21, e Yan, de 5, foram levados para o Souza Aguiar. Rafael Suzano, de 36 anos, Ravi da Silva, de 1, e Rawana da Silva, de 17, foram atendidos no Salgado Filho. Rafael já teve alta.

Para o Hospital do Andaraí foram levadas uma mulher identificada como Rosilene e Valentina da Silva, de 5 anos, que teve alta no fim da manhã desta terça.

Carlos Magno mora no imóvel vizinho ao que desabou e foi um dos que ajudou no socorro às vítima até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

— Foi de repente. Do nada a casa caiu e as pessoas começaram a gritar por socorro. A gente foi ajudar — contou, lembrando que ajudou uma mulher e uma criança a sair dos escombros.

