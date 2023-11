Dificuldade para dormir no calor? Saiba o motivo e confira sete dicas para adormecer melhor

A- A+

O Brasil entrou em uma nova onda de calor esta semana que deve perdurar até pelo menos quarta-feira (16). Com o aumento da temperatura, muitas pessoas também começam a reclamar que não estão dormindo bem e que não conseguem descansar. Um estudo holandês mostrou que os distúrbios de sono crescem 11% à medida que os termômetros sobem 1°C em áreas externas — o percentual aumenta para 24% em ambientes internos.

Um outro estudo realizado pela Universidade de Seul, na Coreia do Sul, mostra que o aumento do consumo de remédios indutores do sono está associado à elevação da temperatura, fato que mostra que a ciência já comprovou a dificuldade para dormir nesta época do ano. Mas por que é mais difícil ter um sono relaxante em temperaturas tão quentes quanto essas que o Brasil está enfrentando?

A resposta está na temperatura corporal. Especialistas afirmam que para o sono ocorrer de forma adequada, além do escuro, que é extremamente necessário, é preciso que a temperatura corporal diminua no início do sono. No calor, quando há aumento da temperatura externa do corpo, há uma maior dificuldade para equilibrar a temperatura interna e o sono não chega.

O organismo humano tem um mecanismo natural para causar a diminuição da própria temperatura. Ele acontece no decorrer da tarde e à noite, porém, essa mudança é muito pequena em termos de graus, por isso, não é possível definir uma temperatura ideal para que o sono se inicie.

Dicas para dormir melhor durante o calor:

-Tomar um banho frio antes de dormir, pois ajuda a reduzir a temperatura do corpo

-Se manter hidratado e beber água fria antes de se deitar para aumentar a sensação de frescor

-Manter as janelas abertas para facilitar a ventilação e usar o ar-condicionado ou ventilador para diminuir o calor no ambiente

-Não fazer exercícios físicos durante a noite

-Não usar telas, como celulares e tablets, na hora de dormir

-Usar roupas leves para dormir

-Manter o ar do ambiente umidificado durante as altas temperaturas

Veja também

Oriente Médio Forças Armadas de Israel dizem ter tentado enviar combustível para hospital, mas oferta foi recusada