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STUDO Dificuldade para dormir? Os japoneses estão adotando o "exercício da barata" para acelerar o sono Entenda como funciona o método que se popularizou em rede social

A dificuldade para dormir é uma reclamação muito comum em diversas faixas etárias. O que, como consequência, aumenta a busca por soluções para o problema de não conseguir descansar no momento apropriado. Uma técnica japonesa chamada "exercício da barata" pode ser, segundo relatos publicados no X (antigo Twitter), uma maneira fácil de alcançar o sono.

O que é o 'exercício da barata'?

O chamado "exercício da barata" (ゴキブリ体操 em japonês) é feito em três passos: primeiro, se deite de costas na cama, em seguida, coloque os pés e braços para cima. Por último, agite seus membros durante cerca de 30 segundos sem parar.

Por que indicam ele?

De acordo com os japoneses que defendem a técnica, ele ajuda a trazer maior calor para as extremidades do corpo, o que sinalizaria ao cérebro que aquele é um momento oportuno para dormir.

Como funciona esse mecanismo?

A explicação por trás do calor nas extremidades indicar ao cérebro que é hora de dormir é algo que apresenta algumas bases científicas. O corpo humano tende a relaxar quando está aquecido de maneira correta e controlada, especialmente na região das mães e pés, como mostram estudos sobre o tema.

Em situações comuns, o corpo naturalmente aumenta a temperatura dessas áreas. Ao fazermos isso de maneira consciente, hipoteticamente isso traria um reforço ao cérebro de que é o momento ideal para descansar, e, assim, aumentar as chances do sono se fazer presente.

Já foi mostrado, por exemplo, que um banho quente tem um efeito parecido com o prometido pelo "exercício da barata".

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