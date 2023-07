A- A+

CÚPULA RÚSSIA-ÁFRICA Dilma encontrará Putin em São Petersburgo, nesta quarta-feira (26) A presidente do 'banco do Brics' vai participar da cúpula Rússia - África

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, sigla em inglês), ou "banco do Brics", Dilma Rousseff, será recebida nesta quarta-feira (26), em São Petersburgo, pelo presidente russo, Vladimir Putin. Dilma participará, como presidente da instituição, da cúpula de líderes Rússia-África.

Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Rousseff foi presidente do Brasil de 2011 a 2016, quando deixou o governo ao sofrer um impeachment. Ela assumiu o comando do NDB, com sede em Xangai, na China, em abril deste ano.

A ex-presidente deve discutir com Putin o comércio em moedas locais dentro do bloco, acredita um interlocutor. Dilma tem sinalizado que vê com bons olhos a ampliação do banco do Brics (sigla de grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Em sintonia com o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem afirmado, ela deixou claro que vê o uso do dólar como arma geopolítica pelos Estados Unidos.

Já para Vladimir Putin, o encontro com Dilma pode ser uma janela de oportunidades. Acusado de violar os direitos humanos, após seu país invadir a Ucrânia, a expectativa é de que Putin não participe da reunião de líderes do Brics, na África do Sul, no mês que vem. Embora o governo do país africano tenha dado salvo conduto, há uma ordem de prisão do presidente russo, abertapelo Tribunal Internacional Penal.

Veja também

VIOLÊNCIA Deputada estadual Renata Souza aciona Comissão Interamericana contra chacinas no Rio de Janeiro