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Internacional Dinamarca acusa fragata russa de disparar sinalizadores na direção de helicóptero Primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, chamou o ato de "irresponsável"

A Dinamarca convocou o embaixador da Rússia após o disparo de dois sinalizadores de um navio de guerra russo na direção de um helicóptero no Mar Báltico, informaram o Exército e o Ministério das Relações Exteriores de Copenhague.

"Um dos helicópteros Fennec foi alvo (na segunda-feira) de sinalizadores durante uma operação fotográfica de rotina perto de uma fragata russa localizada em águas internacionais, em Gedser", a cidade mais ao sul da Dinamarca, informou o Exército dinamarquês em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira.

Um dos sinalizadores "passou muito perto da aeronave", acrescentou.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, chamou o ato de "irresponsável".

"As ações russas têm como objetivo intimidar e semear a discórdia. Não terão sucesso. Não vamos ceder", escreveu em um comunicado.

O ministro das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, também considerou o episódio "inaceitável".

"O embaixador da Rússia foi convocado para dar explicações sobre este incidente", acrescentou o ministério em um comunicado.

Em um comunicado enviado à AFP, o embaixador russo na Dinamarca, Vladimir Barbin, denunciou as "manobras provocadoras" do helicóptero dinamarquês e negou que estivesse realizando um exercício de rotina.

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