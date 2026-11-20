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Assassinato Dinamarca acusa Rússia de planejar assassinato de cidadão americano-ucraniano em seu território Segundo ela, a ação teria sido articulada pelos serviços de inteligência da Rússia e seria executada por pessoas ligadas à organização criminosa Loyal to Familia (LTF)

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A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmou nesta sexta-feira, 20, que as autoridades do país frustraram uma tentativa de assassinato contra um cidadão com nacionalidade americana e ucraniana em território dinamarquês.

Segundo ela, a ação teria sido articulada pelos serviços de inteligência da Rússia e seria executada por pessoas ligadas à organização criminosa Loyal to Familia (LTF).

Em comunicado, Frederiksen afirmou que o episódio representa uma "clara ilustração da grave situação de segurança" enfrentada pela Dinamarca e pela Europa. "Estamos diante de uma Rússia sob pressão, que está agindo de forma mais agressiva e demonstrando maior disposição para assumir riscos", declarou.

A premiê citou drones carregados de explosivos próximos a infraestruturas críticas, atos de sabotagem e ataques cibernéticos destrutivos em diferentes países europeus como exemplos das ameaças. "Os métodos podem variar, mas o padrão geral é claro", acrescentou.

Frederiksen garantiu que a Dinamarca não será intimidada e defendeu uma resposta coordenada com aliados, incluindo o aumento do apoio à Ucrânia e o endurecimento das sanções contra Moscou. Entre as medidas propostas, estão a suspensão de vistos não essenciais para cidadãos russos e a restrição da validade desses documentos ao país responsável pela emissão.

A primeira-ministra também agradeceu à polícia e aos serviços de inteligência dinamarqueses por impedirem o atentado e anunciou que o governo reforçará a atuação desses órgãos diante das crescentes ameaças à segurança nacional.

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