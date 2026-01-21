A- A+

diplomacia Dinamarca envia unidade de elite para a Groenlândia O objetivo desta mobilização é "reforçar a presença no Ártico"

O exército dinamarquês enviou, nesta quarta-feira (21), unidades de elite para a Groenlândia, um território autônomo dinamarquês cobiçado por Donald Trump, para onde também estão sendo enviados pessoal e equipamento de outras nações europeias, anunciaram as Forças Armadas.

"Pela primeira vez, especialistas do Jaegerkorpset (unidade de elite das forças especiais do exército dinamarquês) foram mobilizados para o terreno mais agreste da Groenlândia, na costa de Blosseville", declarou o Comando Ártico Dinamarquês nesta quarta-feira.

O objetivo desta mobilização, explicou, é "reforçar a presença no Ártico".

Enquanto isso, segundo a emissora dinamarquesa DR, a fragata "Peter Willemoes" se juntou ao Arctic Endurance, um exercício dinamarquês que reúne militares de vários países europeus e que começou na Groenlândia na semana passada.

Segundo o Comando Ártico, a fragata francesa "Bretagne" também está realizando exercícios com o navio dinamarquês "Thetis", no Atlântico Norte.

Enquanto isso, o governo da Groenlândia divulgou, nesta quarta-feira, suas orientações para a população em caso de crise. O documento foi classificado pelo ministro da Autossuficiência, Peter Borg, como uma "apólice de seguro" à qual "esperamos não ter que recorrer".

O presidente americano afirmou, nesta quarta-feira, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que não usaria a força para se apoderar da Groenlândia, enquanto exigiu negociações imediatas para adquirir a ilha.

Veja também