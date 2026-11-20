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ESPAÇO EUROPEU Dinamarca cogita suspender vistos ao espaço europeu Schengen para os russos Anúncio sobre suspensão foi feito nesta sexta-feira (20)

A Dinamarca anunciou, nesta sexta-feira (20), que cogita suspender a concessão de vistos não essenciais para o espaço europeu de livre circulação Schengen a cidadãos russos, após acusar a Rússia de uma suposta tentativa de assassinato de um rapper ucraniano em Copenhague.

"Iniciamos gestões em nível europeu para endurecer ainda mais as normas que regulam o acesso de cidadãos russos à Europa", disse o ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, em entrevista coletiva.





"Agora, intensificamos nossos esforços para suspender todos os vistos não essenciais", acrescentou.

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