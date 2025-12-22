A- A+

MUNDO Dinamarca pede respeito à soberania após Trump nomear enviado para Groenlândia Presidente norte-americano afirma precisar da ilha para garantir a segurança dos Estados Unidos

A Dinamarca anunciou, nesta segunda-feira (22), que convocará o embaixador dos Estados Unidos e pediu a Washington que respeite sua soberania depois que o presidente Donald Trump nomeou um emissário especial para a Groenlândia, um território autônomo dinamarquês cobiçado por Washington.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump afirma que "precisa" da ilha de localização estratégica e rica em recursos naturais para garantir a segurança dos Estados Unidos. Ele se negou, inclusive, a descartar o uso da força para assumir o controle da Groenlândia.

O presidente americano anunciou na noite de domingo que designou o governador da Louisiana, o republicano Jeff Landry, como emissário especial dos Estados Unidos para a Groenlândia.

"Jeff compreende o quão essencial a Groenlândia é para a nossa segurança nacional e defenderá firmemente os interesses do nosso país para a segurança e a sobrevivência dos nossos aliados e, de fato, do mundo. Parabéns, Jeff!", escreveu em sua rede Truth Social.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmou que está "profundamente indignado" com a nomeação, que considerou "inaceitável". Ele declarou em uma entrevista ao canal local TV2 que o Ministério convocará o embaixador dos Estados Unidos nos próximos dias "para obter uma explicação".

Landry agradeceu a Trump na rede social X pela "honra" e se declarou "voluntário para tornar a Groenlândia parte dos Estados Unidos". Também explicou que o novo cargo "não afeta de forma alguma" suas funções como governador da Louisiana.

A maioria dos 57.000 habitantes da Groenlândia deseja a independência da Dinamarca, mas não quer fazer parte dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa realizada em janeiro.

As autoridades, tanto da Dinamarca como da Groenlândia, insistem que a ilha não está à venda e a população decidirá seu futuro.

"A nomeação confirma o contínuo interesse dos Estados Unidos na Groenlândia", afirmou nesta segunda-feira o ministro dinamarquês das Relações Exteriores em um comunicado enviado à AFP.

"Insistimos que todos, inclusive os Estados Unidos, devem demonstrar respeito pela integridade territorial do Reino da Dinamarca", acrescentou.

A Groenlândia tem uma localização estratégica, entre a América do Norte e a Europa, no momento em que Estados Unidos, China e Rússia demonstram interesse crescente pelo Ártico, onde foram abertas rotas marítimas devido às mudanças climáticas e há grandes reservas de terras raras.

