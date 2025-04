A- A+

EUROPA Dinamarca pode erradicar o câncer do colo do útero até 2040, aponta estudo País visa a acabar com a doença por meio de campanha nacional de vacinação contra o HPV e a um programa de triagem

A Dinamarca pretende erradicar o câncer câncer do colo do útero, ou cervical, até 2040, graças a uma campanha nacional de vacinação contra o HPV e a um programa de triagem, informou a Sociedade Dinamarquesa do Câncer nesta segunda-feira.



"Mesmo antes de 2040, tão poucas mulheres poderão ter a doença que ela poderá ser considerada erradicada", disse a Sociedade Dinamarquesa do Câncer em um comunicado.

"Seria a primeira vez que um câncer desapareceria", disse.

A taxa atual de câncer do colo do útero na Dinamarca é inferior a 10 em cada 100.000 mulheres, de acordo com um estudo publicado no periódico médico dinamarquês Ugeskrift for Laeger.



Segundo critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença seria considerada erradicada quando houvesse uma taxa de incidência menor que quatro por 100 mil mulheres.

Na Dinamarca, a taxa de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), a principal causa da doença, é de 89% para meninas e meninos de 12 anos, na primeira das duas doses. Isso é pouco menos que a meta de 90%.

A vacina gratuita foi introduzida para meninas em 2008-2009 e para meninos em 2019. Além disso, 60% das mulheres na Dinamarca aceitam a oferta de exames gratuitos, um pouco abaixo da meta de participação de 70%.

No entanto, a vizinha Suécia pode superar a Dinamarca e conquistar esse feito: o país pretende erradicar o câncer do colo do útero até 2027, de acordo com os Centros Regionais de Câncer da Suécia.

