Dinamarca reforça "a partir de hoje" sua presença militar na Groenlândia
Declaração foi feita pouco antes de uma reunião crucial sobre o futuro do território autônomo dinamarquês na Casa Branca
A Dinamarca anunciou, nesta quarta-feira (14), o reforço de sua presença militar na Groenlândia, território cobiçado por Donald Trump, pouco antes de uma reunião crucial sobre o futuro do território autônomo dinamarquês.
"O exército está mobilizando capacidades e unidades a partir de hoje como parte de exercícios, que se traduzirão nos próximos meses em uma presença militar reforçada na Groenlândia e arredores, em termos de aviões, navios e soldados, incluindo os de aliados da Otan", afirmou o Ministério da Defesa em comunicado.