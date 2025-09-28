Dinamarca relata novos avistamentos de drones em locais das forças armadas

A- A+

O Ministério da Defesa dinamarquês disse no domingo, 28, que novamente observou drones em várias de suas localizações das forças armadas durante a noite, um dia após a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciar que aumentaria sua vigilância na região do Mar Báltico.

O ministério disse em um comunicado que tinha "várias capacidades implantadas" após avistamentos de drones de sábado para domingo à noite. Não ofereceu mais detalhes sobre as especificidades da implantação, o número de drones ou locais.



Esta é a mais recente atividade inexplicada de drones após vários avistamentos na semana passada, incluindo sobre cinco aeroportos dinamarqueses, levantando preocupações sobre a segurança no norte da Europa em meio a uma suspeita de crescente agressão russa.

Após uma reunião da Otan em Riga, Letônia, no sábado, o coronel Martin O’Donnell, porta-voz do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa, anunciou que "realizaremos uma vigilância ainda mais aprimorada com novos ativos multidomínio na região do Mar Báltico, que inclui a Dinamarca, sob o Baltic Sentry".



Ele disse que os líderes da Otan estiveram em contato constante com os líderes dinamarqueses sobre os recentes incidentes com drones e que os ativos incluiriam "múltiplas plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento e pelo menos uma fragata de defesa aérea".



Separadamente, a Alemanha disse que, após um pedido da Dinamarca, suas forças armadas forneceriam apoio militar para a próxima cúpula da União Europeia no final desta semana em Copenhague através de "capacidades de Sistemas de Aeronaves Não Tripuladas de Pequeno Porte de Contra-medida," também conhecidos como C-UAS, que são sistemas de detecção que usam tecnologias de radar, ópticas e acústicas.



A Suécia já havia anunciado anteriormente que "emprestaria à Dinamarca uma capacidade militar anti-drone" sem dar mais detalhes.



As tensões têm aumentado na Dinamarca nos últimos dias após relatos de atividade de drones, e centenas de possíveis avistamentos relatados por cidadãos preocupados que não puderam ser confirmados oficialmente. No entanto, o público foi solicitado a relatar todas as atividades suspeitas à polícia.



O ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, disse em 25 de setembro que o objetivo dos sobrevoos é semear medo e divisão, acrescentando que o país buscará maneiras adicionais de neutralizar drones, incluindo propor legislação para permitir que proprietários de infraestrutura os derrubem.



Embora não esteja claro quem está por trás da atividade dos drones, o primeiro-ministro da Dinamarca e o secretário-geral da Otan disseram na semana passada que o envolvimento russo não poderia ser descartado.



A Embaixada da Rússia na Dinamarca rejeitou na semana passada as alegações de envolvimento de Moscou nos incidentes.

