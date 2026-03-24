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Eleições Dinamarca tem eleição legislativa acirrada; premiê é favorita para permanecer no poder " A futura composição do governo é muito incerta, mas é provável que, no final, ela esteja à frente do governo"

Os dinamarqueses aparecem às urnas nesta terça-feira (24) para eleições legislativas de resultado incerto, com a primeira-ministra Mette Frederiksen como favorita para um terceiro mandato graças à sua oposição a Donald Trump sobre a questão da Groenlândia.

“A futura composição do governo é muito incerta, mas é provável que, no final, ela esteja à frente do governo”, declarou à AFP Elisabet Svane, analista política do jornal Politiken. "As pessoas podem não gostar realmente dela, mas a veem como o líder adequado".

Frederiksen lidera o governo da Dinamarca, um país próspero de seis milhões de habitantes, desde 2019. Ela fez o presidente dos Estados Unidos e seu interesse em assumir o controle da Groenlândia, território independente que Washington considera vital para sua segurança.

As pesquisas mais recentes apontam que o bloco de esquerda tem uma pequena vantagem sobre o bloco de direita, mas nenhum lado alcançaria a maioria de 179 cadeiras do Folketinget, o Parlamento dinamarquês.

As vagas de ultramar (Groenlândia e Ilhas Faroé, territórios independentes do Reino da Dinamarca) representam dois deputados cada no Parlamento dinamarquês e podem inclinar a balança, assim como os deputados do partido Os Moderados, do atual ministro das Relações Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

Em Nuuk, capital da Groenlândia, a campanha gerou um interesse maior que o habitual e mais de 20 candidatos disputaram as duas vagas no jogo.

“Acredito que esta eleição vai nos mostrar, de certa forma, o boato para o futuro”, declarou o deputado do Parlamento local Juno Berthelsen, que liderou a lista do partido autonomista Naleraq, defensor de uma ruptura rápida com Copenhague.

"Não nos preocupamos com Trump. Nós estamos olhando para o panorama geral no que diz respeito ao histórico desejo do povo da Groenlândia pela independência", disse, antes de criticar aqueles que experimentaram espalhar o medo.

Segundo o ministro da Justiça, Recursos Minerais e Assuntos Econômicos, Naaja Nathanielsen, candidata do partido de esquerda IA, o medo em relação aos Estados Unidos está no centro da campanha.

“Os Estados Unidos demonstraram tamanha agressividade que percebemos um interesse maior em realmente tentar promover uma narrativa groenlandesa no Parlamento dinamarquês”, disse ela.

- Água solicitada e imigração -

Na Dinamarca continental, os manifestantes afirmam que são um pouco influenciados pela política dinamarquesa para a Groenlândia.

“A Groenlândia faz parte da Dinamarca e também devemos cuidar dela, mas não acredito que seja algo em que eu pense na hora de votar”, disse Clemens Duval Thomsen, de 21 anos.

A campanha abordou principalmente questões nacionais como o custo de vida, o estado de bem-estar social e o meio ambiente.

“Os partidos de esquerda conseguem transformar a água potável em um tema central das eleições”, destaca Svane. A água potável é muito rica em nitratos na Dinamarca devido aos despejos da pecuária.

A campanha eleitoral também envolveu a imigração e os sociais-democratas defenderam 18 novas propostas.

A primeira-ministra dinamarquesa defendeu como "justo" o projeto de privar de atendimento médico não essencial a qualquer pessoa de origem estrangeira que tenha proferido ameaças ou se mostrado violento com profissionais de saúde.

"Deve ser assim: além da pena formal no sistema judicial, nós dizemos: 'você não tem nada que fazer aqui'", afirmou Frederiksen.

A legenda de extrema direita Partido Popular Dinamarquês (DF), que defende a suspensão das autorizações de residência permanente, considera as propostas insuficientes.

Na Dinamarca continental, a votação terminará às 20h00 (16h00 Brasília), horário em que serão divulgadas as pesquisas de boca de urna.

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