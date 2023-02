Dino afirma que 100 homens da Força Nacional chegam a Roraima nesta terça-feira (06)

A- A+

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que, atendendo a um pedido feito pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pelo Ministério dos Povos Indígenas, 100 homens da Força Nacional desembarcarão em Roraima até amanhã.

Eu determinei hoje o deslocamento de mais 100 integrantes da Força Nacional que estarão entre hoje e amanhã chegando ao estado de Roraima para, com isso, fortalecer especialmente a segurança das bases da Funai e também dos postos de saúde. A missão primeira da Força Nacional em território Yanomami será esta. E nós teremos a atuação da PF [Polícia Federal], com o apoio logístico das Forças Armadas, para efetuar a desintrusão, garantiu.

Há a expectativa do aumento do fluxo de pessoas saindo da região do garimpo nos próximos dias.

Flávio Dino rechaçou a ideia de que o governo esteja facilitando a fuga em massa de criminosos.

Isso não é um caminho de impunidade porque as investigações estão sendo feitas e continuarão a ser feitas. Mas nós temos que entender que é uma situação política e social de alta complexidade e é preciso ter um planejamento. O uso da força sem planejamento poderia piorar o problema instalado no estado de Roraima e nós não desejamos isso, reforçou.

