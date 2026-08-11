A- A+

STF Dino diz que não há 'crise terminal' no Judiciário, mas defende reforma para punir 'corruptos' Magistrado atribui discurso sobre crise a interesses políticos e econômicos e cobra mudanças no sistema de Justiça

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino afirmou nesta terça-feira (11), que é falsa a percepção de uma "crise terminal e apocalíptica no mundo do Direito" e no Judiciário, mas acredita que "reformas são sempre necessárias".

O magistrado defendeu a punição de operadores do Direito que se valem da corrupção, o fim de fundos jurídicos para lavagem de dinheiro e o combate à compra e venda de sentenças.

Dino disse que a "pregação" sobre uma suposta crise no Judiciário é movida por "objetivos ideológicos, oportunismos político-eleitorais e interesses econômico-financeiros". "Ou, na melhor das hipóteses, esse discurso deriva de deletérios vieses de confirmação, que recortam, fraudam e moldam a realidade para 'caber' em estranhas hipóteses preconcebidas", escreveu o ministro em publicação no Instagram para celebrar o bicentenário dos cursos jurídicos no Brasil.

Para além do combate à corrupção e aos desvios de magistrados, o ministro disse que a "pauta prioritária abrange morosidade nos processos, uso e abuso da inteligência artificial e precatórios fabricados e utilizados para perpetração de crimes".

Há pouco mais de dois anos no Supremo, Dino foi o último ministro a ingressar na Corte. Em abril, Dino publicou um artigo de opinião no site ICL Notícias em que propõe uma ampla reforma no Poder Judiciário, da primeira instância às Cortes superiores.

O texto foi permeado de críticas ao presidente do STF, Edson Fachin, que encampou a questão ética como principal bandeira da sua gestão e que defende a aprovação de um Código de Conduta para magistrados de tribunais superiores.

Divisão

Como mostrou o Estadão, o STF está dividido em relação à proposta de Fachin de um Código de Ética para disciplinar a atuação dos ministros. Dino integra a ala composta por Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, que é refratária à ideia do presidente da Corte.

Quando publicou o artigo, Dino defendeu a revisão do capítulo do Código Penal sobre os crimes contra a Administração da Justiça e propôs punições mais rigorosas para magistrados que incorram em corrupção, peculato e prevaricação.

"A confiabilidade é um atributo fundamental para a legitimação democrática de todos os profissionais do Direito, o que justifica um tratamento legal específico", escreveu em abril.

Nesta terça-feira, Dino disse que "é preciso ter perseverança e coragem, e lembrar sempre dos direitos fundamentais - sobretudo dos pobres - assim como dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência".

Veja também