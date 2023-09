A- A+

BRASIL Dino pede esclarecimentos à PRF sobre caso de menina de três anos baleada no Rio de Janeiro Garota estava no carro da família passeando pelo Arco Metropolitano quando foi atingida por um tiro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, afirmou que pediu esclarecimentos a direção da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro sobre o caso de uma menina de três anos baleada na noite desta quinta-feira no Rio. A garota estava no carro da família passeando pelo Arco Metropolitano. Os parentes afirmam que os tiros partiram de agentes da PRF.

"Sobre a tragédia com uma criança de 3 anos no Rio de Janeiro, já solicitei esclarecimentos e providências aos órgãos de direção da PRF naquele Estado. Estou aguardando a resposta, que será comunicada imediatamente. E mandei acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de procedimento na PRF, como já havia determinado quando da demissão dos policiais do caso Genivaldo, em Sergipe. Outras medidas serão informadas em breve", escreveu no Twitter.

A criança está em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, de Duque de Caxias. O tiro atingiu o crânio. A garota chegou à unidade levada por uma viatura da PRF com rebaixamento no nível de consciência e sangrando no couro cabeludo.



Em entrevista para o Bom Dia Rio, da TV Globo, William Silva, pai da criança, contou que criança foi atingida na coluna e na cabeça. De acordo com o pai, quando o veículo da família passou pelo posto da PRF não recebeu ordem de parada e não foi abordado. Mas percebeu que a viatura passou a segui-lo e ficou muito próxima de seu carro. A PRF ainda não se manifestou sobre o caso.

