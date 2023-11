A- A+

RIO DE JANEIRO Dino prorroga atuação da Força Nacional no Rio até janeiro de 2024 Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Forças Armadas também atuam no estado, em meio à crise na segurança pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino prorrogou a atuação da Força Nacional no estado do Rio de Janeiro até 31 de janeiro de 2024. A medida foi anunciada nesta terça-feira pelo ministro, em suas redes sociais.

Segundo Dino, a prorrogação foi feita para atender pedido do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (Republicanos).

"A pedido do Governador do Rio, prorroguei agora a presença da Força Nacional naquele Estado até o dia 31 de janeiro de 2024, quando será feita nova análise para eventual prorrogação. Equipes adicionais da Policia Federal e da Policia Rodoviária Federal também seguirão no Estado. E as Forças Armadas seguem executando a GLO decretada pelo Presidente Lula", escreveu o ministro na rede social X, antigo Twitter.

A atuação da Força Nacional no Rio acontece desde o dia 17 de outubro. Desde então, agentes da Força Nacional de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) operam em conjunto no patrulhamento ostensivo das rodovias federais do estado.



Além disso, diante da crescente de violência no Rio, o governo iniciou uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Após decreto assinado por Lula, tropas das Forças Armadas passaram a atuar nos portos e Aeroportos de Rio e São Paulo desde o dia 6 de novembro.

A medida abrange os portos de Itaguaí (RJ), Rio de Janeiro e Santos (SP). E os aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). A operação deve durar até 3 de maio de 2024.

Veja também

Mundo Biden afirma que China tem 'problemas reais' horas antes de reunião com Xi