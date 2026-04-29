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CELEBRAÇÃO Diocese Anglicana do Recife comemora 50 anos nesta quinta (30) com lideranças religiosas Cerimônia ocorre na Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, Zona Norte da cidade

A Diocese Anglicana do Recife celebra 50 anos nesta quinta-feira (30), em cerimônia na Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, Zona Norte da cidade. O evento, realizado pela Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, começa às 19h30.

A programação do evento contará com lideranças religiosas, representantes institucionais e convidados de diversas regiões do país.

Também será possível acompanhar uma celebração litúrgica, momentos musicais e atividades comemorativas que marcam o jubileu.

A celebração também marca a abertura do Concílio Diocesano, espaço de reflexão e definição de caminhos para os próximos anos. O objetivo é reunir diferentes gerações e trajetórias da igreja em um momento que articula memória e futuro.

“Mais do que uma comemoração, é um momento de reafirmar a vocação da igreja de estar presente na sociedade, dialogando com seus desafios e contribuindo para a construção de uma realidade mais justa e solidária”, afirmou o Reverendo Deão Gustavo Gilson.

Evento reúne lideranças religiosas da Diocese Anglicana do Recife | Foto: Diocese Anglicana do Recife/Divulgação

Trajetória

A presença da igreja no estado foi construída a partir de um processo de transformação e inserção social ao longo de décadas.

A consolidação total, no entanto, veio a partir dos anos 1970, que marcou uma mudança significativa na atuação da igreja, que passou a assumir uma presença mais direta nos territórios e nas realidades sociais da região.

Segundo o Deão, mesmo sendo uma igreja ainda pequena, "teve uma atuação importante em momentos históricos", com atuação no "diálogo com iniciativas ligadas à defesa dos direitos humanos e à justiça social”.

Para o bispo diocesano dom João Câncio Peixoto Filho, o momento também é de olhar para os próximos anos. O foco está na expansão e fortalecimento das ações da Diocese no Nordeste.

“Temos metas fundamentais no nosso planejamento estratégico, como a expansão missionária, de modo que possamos atingir pelo menos uma comunidade em cada estado do Nordeste, o aumento da nossa ação social e a busca pela auto sustentabilidade”, afirmou.

Serviço

Evento: Celebração dos 50 anos da Diocese Anglicana do Recife

Data: Quinta-feira, 30 de abril de 2026

Horário: 19h30

Local: Teatro da Academia Pernambucana de Letras

Endereço: Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife – PE

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