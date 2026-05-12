A- A+

saúde Diogo Nogueira: entenda o que é a laringite bacteriana, doença que afastou o cantor dos palcos Artista foi orientado a interromper as apresentações para realizar tratamento e garantir recuperação completa da voz, sem informar o tempo de afastamento

O cantor Diogo Nogueira revelou por meio de suas redes sociais que vai cancelar os próximos compromissos da agenda de shows por ter sido diagnosticado com laringite bacteriana grave.

Segundo o comunicado publicado no Instagram, Diogo foi orientado pelos médicos a interromper temporariamente as apresentações para realizar tratamento e garantir recuperação completa da voz. A nota não informa por quanto tempo o cantor ficará afastado dos palcos.

O que é a laringite bacteriana?

Laringite é um termo genérico que engloba todos os processos inflamatórios da laringe, órgão que se situa no pescoço e que se une superiormente à faringe e inferiormente à traqueia e ao esôfago. A doença acomete todas as idades, mas especialmente pessoas que têm alta demanda da voz — como é o caso do cantor —, que ficam expostas a fumaça, que têm refluxo gastroesofágico, fumantes e indivíduos que fazem uso excessivo de álcool.

Elas podem ocorrer decorrentes de infecções por vírus e bactérias, mas também por processos alérgicos, pelo refluxo de conteúdo ácido do estômago, por inalação de substância irritante e por uso abusivo da voz. A desidratação e o consequente ressecamento da mucosa laríngea também podem colaborar para os sintomas.

A laringite bacteriana, por exemplo é causada por bactérias. Entre as mais comuns, estão: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis.

Tipos de laringite

Aguda

A mais comum da condição. No geral, surge principalmente no inverno, em decorrência do alto índice de infecções virais nessa época do ano. Dura de 7 a 10 dias e, na maioria das vezes, os sintomas desaparecem sozinhos ou com ações medicamentosas. Ela ainda pode ser dividida em três tipos, são eles: viral, bacteriana ou não-infecciosa (causada por refluxo gastroesofágico ou uso excessivo da voz).

Crônica

Neste tipo, a condição pode durar a mais ou menos três semanas de duração. As causas da laringite crônica podem variar, mas geralmente estão relacionadas a fatores constantes na vida do paciente. Como o uso excessivo da voz em decorrência da profissão, por exemplo.

Alguns fatores de risco para a laringite crônica podem ser a exposição à fumaça ou poluentes, refluxo gastroesofágico não-controlado, tabagismo, uso de álcool ou profissões que exigem uso prolongado da voz, como cantores ou professores.

Sintomas

Uma das principais funções da laringe é a modulação da voz. Sendo assim, a rouquidão costuma ser um dos principais sintomas. O inchaço das pregas vocais (também conhecidas como cordas vocais) prejudica a vibração delas. Também podem ocorrer pigarro, sensação de ressecamento e ardência, tosse e, nos casos mais sérios, dor, febre e falta de ar.

Em alguns casos, o paciente ainda pode apresentar secreção desde o início dos sintomas.

Como é feito o diagnóstico da laringite?

A história clínica de rouquidão e os principais sintomas da inflamação já são suficientes para levantar a suspeita dos diferentes quadros de laringite. Porém, o diagnóstico mais preciso é feito com o auxílio da videolaringoscopia — fibras óticas rígidas e flexíveis capazes de fazer imagens em alta resolução de todo o órgão e, especialmente, das pregas vocais.

Qual é o tratamento para a laringite?

O tratamento pode envolver uso de medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos, medidas alternativas de alimentação para evitar o refluxo gastroesofágico e, ainda, as terapias fonoaudiológicas de voz para melhora da técnica vocal especialmente em músicos, atores, professores, palestrantes e outros profissionais com alta demanda de uso da voz.

Veja também