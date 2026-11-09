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Rio de Janeiro Diploma vendido pela internet era entregue em domicílio com 'descrição' A denúncia apresentada ao Ministério Público partiu de uma pessoa que relatou ter se arrependido de ter contratado o serviço ilícito pelo site que tem até erro de português

"Compre com segurança e receba em casa com descrição (sic)". A informação vinha numa das abas da página na internet utilizada por uma quadrilha para vender diplomas falsos. A Polícia Civil desencadeou nesta segunda-feira (9) a operação "Falso saber", que cumpriu mandados de busca e apreensão contra quatro investigados nos estados de Goiás e Minas Gerais. A denuncia apresentada ao Ministério Público partiu de uma pessoa que mora no Rio e relatou se arrepender de ter contratado o serviço ilícito.

O denunciante, segundo a polícia, apresentou capturas de telas do diploma, que podia ser encomendado pelo site, cujo nome de domínio já entregava a atividade do grupo (comprardiplomaonline.com.br ). A página oferece diplomas de graduação e de ensino médio, disponibilizando também o atendimento por meio do aplicativo WhatsApp.

Após quebra de sigilo telemático da conta, do canal de atendimento e do domínio foi possível identificar pelo menos quatro envolvidos. Segundo a polícia são eles: Rodrigo Castro Silva, Silffainy Rosa Azevedo, Dayane Oliveira Rodrigues e Mayara Cristin.a Martins de Oliveira, moradores em Goiás e Minas Gerais.

Durante as buscas em Goiás a polícia apreendeu sete aparelhos de telefone celular e dois notebooks. Os acusados foram conduzidos para investigação. O endereço do investigado de Minas Gerais não foi localizado pelos agentes.

A polícia informou que os aparelhos apreendidos serão submetidos à análise pericial, para identificar novas informações que possam esclarecer a dinâmica dos fatos, a participação individual dos investigados, além de eventual participação de outros envolvidos.

A operação foi deflagrada pela Divisão de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DVRCC) / Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio com o apoio das Polícias Civis dos estados de Goiás e Minas Gerais.

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