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Leia o Jornalsexta19/06/2026
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Guerra no Oriente Médio

Diplomata do Golfo confirma cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

Medida deve entrar em vigor nesta sexta-feira (19)

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Líbano é cenário dos combates entre Israel e o movimento HezbollahLíbano é cenário dos combates entre Israel e o movimento Hezbollah - Foto: Ibrahim Amro/AFP

Um diplomata do Golfo confirmou que uma trégua foi alcançada nesta sexta-feira (19) entre Israel e o Hezbollah, negociada por Catar, Estados Unidos e Irã, depois que ataques mortais no Líbano ameaçaram o acordo entre Washington e Teerã para acabar com a guerra.

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“Hezbollah e Israel concordaram em interromper as hostilidades em um acordo mediado por Catar, Estados Unidos e Irã”, disse o diplomata à AFP, sob condição de anonimato. O cessar-fogo deverá entrar em vigor na tarde de sexta-feira (19), acrescentou o diplomata.

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