HISTÓRIA Direção da Antiga Faculdade Pernambucana de Medicina pede ajuda do Governo de PE para restauração Parte do teto do prédio desabou, na última sexta-feira (26)

Após o desabamento de parte da estrutura do teto da Antiga Faculdade Pernambucana de Medicina, no bairro do Derby, no Centro do Recife, na última sexta-feira (26), a direção da instituição pede ajuda ao Governo de Pernambuco para restaurar o prédio que se encontra com diversas fissuras que comprometem o sustento do imóvel histórico.

A área mais prejudicada é o icônico Museu da Medicina que, além de guardar peças de cera com estudos sobre doenças, abriga um memorial com imagens de médicos catedráticos que passaram pela academia, ao longo da história.

No local sucateado, é possível perceber infiltrações e inchaço nas paredes. Esses danos são causados, além da chuva, pelo fato de o prédio ficar às margens do Rio Capibaribe. Todo material precisa ser retirado com urgência para não sofrer danos maiores.

História

Em 1925, a construção do prédio do estilo neoclássico teve autorização do médico Octávio de Freitas. A primeira Faculdade de Medicina do Recife foi inaugurada em 21 de abril de 1927, naquelas instalações, sendo ligada à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e permanecendo na estrutura até 1958, quando a instituição foi transferida para a Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

De 1960 a 1979, foi instalação do Colégio Militar de Pernambuco. Ainda em 1979, após convênio com a UFPE, o prédio foi cedido à Academia Pernambucana de Medicina. Hoje, tombado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), abriga diversos setores ligados à medicina, entre eles estão:

Academia Pernambucana de Medicina;

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores;

Instituto de História da Medicina;

Museu da Medicina;

Instituto de Pesquisas e Estudos da Terceira Idade;

Academia de Artes e Letras de Pernambuco;

Comissão de Vestibular das Universidades Federal e Rural de Pernambuco;

Antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos.

Segundo o diretor da Academia Pernambucana de Medicina, Hildo de Azevedo, a manutenção do prédio é fundamental para a história desse segmento em Pernambuco.

Ele considera ainda que naquele espaço, localizado na rua Amaury de Medeiros, 206, está reunida a “nata” da medicina do Estado.

Hildo de Azevedo, presidente da APM | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Aqui se reúne o melhor da medicina pernambucana, no sentido de preservar a cultura e a nossa história médica, para ajudar Pernambuco e as unidades médicas a produzirem o melhor atendimento aos nossos pacientes”, afirmou.

Azevedo ainda pontuou, durante entrevista à Folha de Pernambuco, que o prédio não foi devidamente reparado, especialmente nos últimos cinco anos, e confessa sentir falta de ações preventivas e permanentes de cuidado com a estrutura.

A direção da APM, segundo ele, vinha conversando com a UFPE, alegando o surgimento de defeitos estruturais, mas nada teria sido feito.

“Vínhamos avisando sobre rachaduras, inundações e quedas, mas nada de objetivo foi feito, até que aconteceu esse desmoronamento de sexta-feira, que atingiu também o nosso anfiteatro, onde os alunos aprendiam sobre anatomia, nos primeiros anos desta faculdade”, complementa ele, temendo as chuvas que estão por vir nesta estação do ano.

Equipes de engenheiros da UFPE e da Defesa Civil do Estado vistoriaram o prédio, na manhã desta segunda-feira (29).

Os profissionais foram procurados pela reportagem, mas não deram entrevista. Hildo de Azevedo revela ter enviado solicitações à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), pedindo ajuda. Segundo ele, a chefe do Executivo local se mostrou atenta aos pedidos e manifestou interesse em contribuir com a restauração.

“A governadora está muito atenta e receptiva. Ela me disse que, caso a Universidade Federal de Pernambuco permita, ela [Raquel Lyra] está disposta a assumir o prédio, como sendo um instrumento da cultura pernambucana, ligado à Secretaria de Cultura. Nós temos todo o apoio da governadora. Depende das tratativas com a UFPE”, finalizou.

O que diz a UFPE?

A assessoria de comunicação foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação da matéria.

Com a palavra a Fundarpe

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco também foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o assunto.

Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco ainda não respondeu à reportagem. Assim que houver o posicionamento, o texto será atualizado.

