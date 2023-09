Direção do Real Hospital Português visita Folha de Pernambuco; instituição completa 168 anos

A- A+

Leia também

• Direção da Faculdade Afya de Jaboatão dos Guararapes visita a Folha de Pernambuco

• Programa Moradia Legal Pernambuco ultrapassa marca de 15 mil imóveis regularizados

• Pernambuco Mostra Moda busca evidenciar as mentes criativas que fazem a moda no Estado

A direção do Real Hospital Português visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (13). A instituição de saúde, que completa 168 anos neste sábado (16), vai investir em duas áreas importantes, inaugurando o novo Centro de Encoscopia Digestiva e expandindo o Setor de Oncologia.

O vice-provedor do RHP, Joaquim Amorim, e a superintendente de mercado e marketing, Jaquelinne Lira, foram recebidos pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi, pelo diretor operacional, José Américo, e pela diretora Administrativa, Mariana Costa. Ambos conversaram sobre a história e representatividade do Real Hospital Português para a sociedade pernambucana.

Direção da Folha de Pernambuco recebe representantes do Real Hospital Português | Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

A comemoração da idade nova da unidade hospitalar foi antecipada para esta quinta-feira (14), a partir das 9h, no Paissandu, área central do Recife, com uma missa em ação de graças, na Capela da instituição, seguida por uma solenidade no Salão de Convenções Laura Areias, às 10h. Os gestores da Folha de Pernambuco foram convidados para o evento.

Novo setor de Endoscopia Digestiva do RHP | Foto: Divulgação

Além dos investimentos citados, a instituição também volta os olhares para as ações em cardiologia, ortopedia e atendimento maternoinfantil, que devem crescer ainda mais, reforçando a referência que o hospital tem nesses setores.

Novo setor de Oncologia do RHP | Foto: Divulgação

Destaque

Em todos os aniversários, um funcionário é homenageado com a Comenda de Excelência Médica do Real Hospital Português. Nesta oportunidade, a geriatra Maria do Carmo Lencastre vai receber a honraria. Ela ocupou o cargo de diretora médica do hospital e, atualmente, é diretora do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa, da Escola de Saúde e da Unidade de Bioética do Real Hospital Português of International Chair of Bioethics, cooperating Center of World Medical Association.

O vice-provedor do RHP, Joaquim Amorim (foto abaixo), conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco. Segundo ele, o carinho e dedicação da Colônia Portuguesa, que dirige o centro médico, são os impulsionadores dessa história de 168 anos de sucesso e os serviços que serão feitos para marcar o aniversário fortalecem ainda mais a qualidade de atendimento realizado no hospital.

Joaquim Amorim, vice-provedor do RHP | Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

"A nova endoscopia vai oferecer equipamentos de nova geração, um espaço físico de melhor qualidade, mais confortável, para que o paciente realmente se sinta mais seguro e confortável. Além da ampliação, porque é hoje uma especialidade que realmente tem uma demanda muito forte e nós precisamos estar sempre prontos, preparados para atender. Sobre a oncologia, hoje podemos dizer que é a bandeira do hospital. Nós estamos ampliando um andar lá no prédio João de Deus, que vai ser exclusivo só para a oncologia, para atender toda a demanda dessa especialidade", disse.

Ainda segundo Amorim, a emergência atende, diariamente, uma média de 450 pessoas. O RHP possui 5.652 colaboradores, quase 3 mil médicos cadastrados e mais de 60 clínicas especializadas que, junto aos números da emergência, recebem cerca de mil pessoas todos os dias.

Visão para o futuro

A superintendente de mercado e marketing, Jaquelinne Lira (Foto abaixo), acredita que todo pernambucano tem que se orgulhar por ter em seu solo uma instituição que chega a ser quase bicentenária, como o Real Hospital Português. Ela fala também sobre que a excelência deve permanecer para os próximos anos.

Superintendente de Mercado e Marketing do RHP, Jaquelinne Lira | Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

"Isso é um diferencial do hospital que vai ser mantido pelos próximos 168 anos. É o que a gente espera. E fortalecer cada vez mais essas especialidades que fazem parte do DNA da instituição, que é a cardiologia, oncologia, pediatria, que a gente está com uma referência excelente, então o hospital vai focar muito nessas especialidades, além de construir parcerias com o corpo clínico, operadoras e todos esses parceiros que são muito importantes para a instituição, mantendo essa longevidade de forma sustentável. Então, o que a população pode esperar do Hospital Português nos próximos anos é cada vez mais ser essa referência, passar essa credibilidade para a população, que está em pleno crescimento", finalizou.

História do Real Hospital Português

Em 16 de setembro de 1855, o médico português José de Almeida Soares Lima Bastos fundou o Hospital Português de Beneficência em Pernambuco. A Sessão Magna de instalação ocorreu no Gabinete Português de Leitura.

Em 2 de julho de 1856, o Rei de Portugal coloca sob a sua Real Proteção o hospital recifense. Em 1857, o Hospital Português é transferido do bairro da Boa Vista, onde funcionou provisoriamente, para um sobrado às margens do Capibaribe, numa área conhecida como Sítio do Cajueiro, onde até hoje se encontra.

Posteriormente, em 1907, D. Carlos I confere o título de Real ao Hospital Português de Beneficência em Pernambuco. Referência no Norte e Nordeste, destaca-se pela excelência na assistência oferecida aos seus pacientes, pela qualidade técnica e humanização das equipes.

Veja também

DOIS UNIDOS Polícia localiza desmanche de motos no Recife após identificar venda de peças em rede social