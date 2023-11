Direita espanhola apela à "resistência cívica" contra Pedro Sánchez

A- A+

Inconformada com a anistia concedida aos independentistas catalães pelo presidente de governo Pedro Sánchez em troca de uma nova investidura, a direita espanhola apelou nesta sexta-feira (17) à "resistência cívica", na véspera de uma nova grande manifestação em Madri.

"A resistência cívica não vai baixar a guarda", escreveu na rede social X (antigo Twitter) Cuca Gamarra, vice-presidente do Partido Popular (PP), o principal partido conservador da Espanha, ao convocar os espanhóis a "sair às ruas" neste sábado contra a anistia, que tem sido fonte de muita tensão no país.

A investidura de Sánchez no Congresso dos Deputados é "um ato de alta traição", estimou, por sua vez, outro integrante do alto escalonamento do PP, Elías Bendodo, que acusou o presidente de governo de ter "comprado sua investidura vendendo a Espanha" aos independentistas.

Virar uma página na Catalunha

A concentração deste sábado, à qual comparecerão os líderes do PP e do partido de extrema direita Vox, está prevista para as 12h locais (8h em Brasília) em Madri. O ato aconteceu quase uma semana depois de outra manifestação que contou com a presença de centenas de milhares de pessoas em toda a Espanha.

“Vamos seguir apoiando todas as mobilizações e convocações em oposição ao golpe contra a Nação”, prometeu Santiago Abascal, líder do Vox, que vem denunciando há vários dias um “golpe de Estado” institucional.

Pedro Sánchez ficou em segundo lugar nas eleições parlamentares de 23 de julho, atrás do líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, sem que nenhum deles conseguisse maioria absoluta, e voltou ao poder após negociar duramente para conseguir o apoio dos partidos regionalistas, entre eles os independentistas catalães.

Em troca de seus votos, imprescindíveis para formar maioria, cedeu a uma série de concessões, entre elas uma polêmica lei de anistia para dirigentes e ativistas separatistas processados por envolvimento na tentativa de secessão da Catalunha em 2017.

Na quarta-feira, o líder socialista de 51 anos disse no Parlamento que eram necessários “diálogo” e “perdão” para virar a página da crise de 2017.

Desestabilizar o país

Ao jurar o cargo nesta sexta-feira perante o Rei Felipe VI no Palácio da Zarzuela, Pedro Sánchez prometeu “cumprir fielmente com as obrigações do cargo do presidente de governo” e “respeitar e zelar pelo respeito à Constituição”.

O presidente de governo, no poder desde 2018, terá agora que iniciar a composição do seu novo gabinete com os seus aliados da coalizão de extrema esquerda Sumar, com a difícil tarefa de reconciliar um país mais dividido do que nunca.

Em uma demonstração de tensão extrema, um grupo de militares reformados, bastante críticos à esquerda, publicou hoje um manifesto pedindo aos "responsáveis pela defesa do ordenamento constitucional, a destituição do Presidente de Governo e a convocação de eleições gerais".

Um manifesto condenado por Aina Vidal, uma das vozes de Sumar. “Há uma estratégia de extrema direita, que o PP abraçou abertamente, com a qual tentar desestabilizar o país”, denunciou na emissora de televisão La Sexta.

"Acho que esse clima tem que rir. Estão tentando criar um clima de medo e de confusão", acrescentou.

Questionada pelo clima explosivo, a porta-voz do governo, Isabel Rodríguez, soube que o novo mandato de Pedro Sánchez será “complexo” e “difícil”, mas garantiu que o governo “demonstrou” nos últimos anos que é “capaz de controlar” situações de “máxima complexidade”.

