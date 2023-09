Direita não consegue formar governo na Espanha e abre chance para Sanchéz

A- A+

O líder da direita espanhola, Alberto Núñez Feijóo, não obteve novamente apoio no Parlamento em sua segunda investidura para tomar posse como presidente do governo. A derrota era esperada e foi reconhecida por Feijóo, líder do Partido Popular (PP), que não conseguiu maioria simples, ou 176 votos necessários, para virar primeiro-ministro, mesmo com o apoio da legenda de extrema direita Vox. Em seu discurso de apresentação, antes mesmo da votação, Feijóo avisou ao secretário-geral do PSOE, o premier cessante Pedro Sánchez, que seu partido não se absterá se o rei o designar como candidato à investidura.

— Não nos peça o que você recusa fazer — disse o líder conservador, que falou em apenas “saídas não honrosas”. — O governo da mentira ou a repetição eleitoral.

A confirmação do fracasso de Feijóo, que teve 172 votos — os 137 deputados de seu partido mais 33 do Vox, de extrema direita, da Coalizão Canária e do UPN — abre caminho para que outro candidato tente formar governo em um período de dois meses. Caso também não consiga, novas eleições legislativas serão convocadas.

É provável que agora o rei Felipe VI encarregue Sanchéz de tentar formar governo. Para isso, o premier socialista terá uma tarefa que até então se mostrava menos complexa: negociar com os independentistas. Mas, na quinta-feira (28), seu partido afirmou, em nota, que um referendo, como querem os líderes catalães, não estará sob a mesa de negociações.

Na quarta (27), Feijóo, de 62 anos, já havia sido derrotado em uma primeira votação e era esperado que dificilmente teria votos na segunda tentativa. Ciente da nova derrota, Feijóo passou grande parte da segunda sessão de investidura atacando Sánchez e os independentistas catalães.

“Ele vai emergir como líder da oposição” disse ironicamente o deputado socialista Óscar Puente.

Já a porta-voz da frente de esquerda Sumar, Marta Lois, disse ao presidente do PP que “os votos de que ele necessita são incompatíveis entre si”:

“Você não vai governar porque está de pés e mãos amarrados à extrema direita.”

O PP tentou coptar os votos do Partido Nacionalista Basco (PNV, na legenda em espanhol), sem sucesso. No Parlamento, o porta-voz da legenda, Aitor Esteban acusou Feijóo de ter feito um discurso “arrogante”, "contraditório" economicamente e "decepcionante" territorialmente.

“Entre o seu partido e o nosso existe um abismo muito profundo” disse Esteban , alertando que eles também têm princípios: “Um deles é não fazer política com a extrema direita”.

Sánchez, por sua vez, tem apoio da Sumar, mas precisa dos partidos independentistas, dentre eles o catalão Junts, que tem sete cadeiras no Parlamento. O líder exilado da legenda independentista, Carles Puigdemont, impôs como condição central para o apoio que o governo promova a anistia aos condenados por participar da tentativa de independência da Catalunha, em 2017, executada à revelia do governo central. Puigdemont foi o líder do movimento e vive na Bélgica para evitar a prisão.

Otimista com a volta ao poder, o presidente do governo, que já perdoou em 2021 os condenados à prisão pela fracassada tentativa de independência, ainda não se pronunciou publicamente sobre uma possível anistia. Indicou, no entanto, que seria “coerente com a política de normalização e estabilização da situação política na Catalunha”, que tem seguido desde que chegou ao poder, em 2018.

“A anistia ou qualquer fórmula equivalente ou análoga é um instrumento adequado para superar o conflito catalão. Isso seria suficiente, certo? Pois não. Não vou defender isso. Tenho princípios, limites e uma palavra” rebateu Feijóo nesta quarta-feira.



