Estônia 'Direito de casar com quem ama': Estônia legaliza casamento entre pessoas do mesmo sexo Governo da primeira-ministra Kaja Kallas sobrevive a moção de censura movida por opositores da nova legislação

O Parlamento estoniano aprovou, nesta terça-feira, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, tornando-se o primeiro país báltico a conceder esse direito. Aprovada por 55 votos a favor e 34 contra, a lei entrará em vigor no ano que vem.

O governo da primeira-ministra Kaja Kallas também sobreviveu a uma moção de censura movida por opositores da nova legislação.

— Essa decisão não tira nada de ninguém, mas dá a muitos — destacou Kallas após a votação, que disse estar orgulhosa do país — Cada pessoa deve ter o direito de casar com quem ama.

Casais do mesmo sexo já tinham o direito de estabelecer uma união civil na Estônia desde 2014. A nova lei aprovada nesta terça-feira corrige as desigualdades de direitos que persistiam até hoje em relação aos casamentos entre heterossexuais.

