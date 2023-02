A- A+

Direitos das mulheres retrocedem todo o mundo, inclusive no Brasil, diz relatório Relatório foi elaborado pela Fundação Jean-Jaurès e pela organização feminista Equipop

Os direitos das mulheres registram um retrocesso em todo o mundo, dos Estados Unidos ao Brasil, passando por Afeganistão e Polônia, alertaram nesta segunda-feira (13) várias organizações, que publicaram um relatório que pede a inclusão do tema no topo da agenda diplomática.

O relatório cita retrocessos que vão desde a revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos, passam pela deterioração da situação das mulheres durante o governo Bolsonaro no Brasil, pelas restrições para estudar e trabalhar no Afeganistão e pelos problemas de acesso a medidas contraceptivas na Polônia.

Os retrocessos nos direitos das mulheres "se multiplicam em todo o mundo", denuncia o relatório elaborado pela Fundação Jean-Jaurès e pela organização feminista Equipop.

"Nenhuma região está a salvo" deste fenômeno que ocorre quando "grupos muito diversos unem forças contra os direitos das mulheres", disse à AFP Lucie Daniel, da Equipop.

O relatório adverte que os movimentos que pressionam direitos "muitas vezes são resultado de alianças heterogêneas" que reúnem movimentos desde a extrema direita até grupos fundamentalistas.

"Houve um pouco de alívio depois das últimas eleições nos Estados Unidos e no Brasil", onde os conservadores perderam, "mas a capacidade dos movimentos contra os direitos de causar danos continua forte", disse o ativista.

