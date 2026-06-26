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Agência Internacional de Energia Atômica

Diretor da AIEA diz que Irã precisará de verificação nuclear 'muito avançada'

País iraniano e Estados Unidos prosseguem com as negociações para alcançar um acordo de paz duradouro

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Rafael Grossi, Diretor Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Rafael Grossi, Diretor Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). - Foto: Joe Klamar/AFP

O Irã precisará de um sistema de verificação "muito avançado" quando a guerra terminar para garantir que o país não desenvolva armas nucleares, declarou nesta sexta-feira (26) o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.

Estados Unidos e Irã prosseguem com as negociações para alcançar um acordo de paz duradouro, um processo que deve abordar a questão delicada do programa nuclear de Teerã.

"O objetivo do acordo é garantir que não aconteça nenhum desenvolvimento de armas nucleares no Irã. O governo iraniano declarou muito claramente que esta não é a sua intenção", afirmou o argentino Grossi durante uma entrevista coletiva no Japão.

"Claro, as intenções não bastam. Precisamos implementar um sistema de verificação muito avançado (...) o mais rápido possível", acrescentou.

Grossi disse que o organismo de vigilância atômica das Nações Unidas "apenas" começou a conversar com Teerã sobre o que vai acontecer com as reservas de urânio após o recente memorando de entendimento com Washington.

"Tivemos conversações iniciais (...) Esperamos que o trabalho seja acelerado em breve", declarou Grossi.

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Antes dos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos de junho de 2025 contra as instalações nucleares do Irã, a AIEA calculou que a República Islâmica tinha 440 quilos de urânio enriquecido a 60% - o nível necessário para produzir uma arma atômica é de 90%.

Desde então, não está claro o que aconteceu com as reservas, porque o Irã rejeita o acesso dos inspetores da AIEA aos locais bombardeados.

O acordo alcançado entre Washington e Teerã aponta para a possibilidade de diluir as reservas, mas Grossi abriu a porta para uma opção alternativa.

"Também poderia ser exportado diretamente. Isso poderia ser mais complicado, mas existem muitas alternativas técnicas para tratar este material", acrescentou.

Teerã sempre negou o desejo de desenvolver armas atômicas, mas mantém a postura sobre o direito de desenvolver um programa nuclear civil.

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