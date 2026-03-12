Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Energia

Diretor da Aneel vota pela anuência da emissão de R$ 2,4 bi em debêntures pela Eletronuclear

O dinheiro vai bancar a conclusão dos investimentos da extensão de vida útil de Angra 1.

Reportar Erro
Eletronuclear enfrenta dificuldades para custear ações ligadas à extensão da vida útil de Angra 1Eletronuclear enfrenta dificuldades para custear ações ligadas à extensão da vida útil de Angra 1 - Foto: Divulgação / eletronuclear.gov.br

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Fernando Mosna apresentou voto antecipado nesta quinta-feira (12) favorável ao pedido de anuência prévia da Eletronuclear para emitir R$ 2,4 bilhões em debêntures conversíveis em ações, com prazo de vencimento de 10 anos. O processo será deliberado na próxima terça-feira.

Leia também

• Silveira volta a defender uso nuclear no setor de defesa e sugere mudança na Constituição

• Macron vê energia nuclear como fonte de independência

• UE promete 200 milhões para impulsionar energia nuclear "inovadora"

Na quarta-feira (11) o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que, dentro dos próximos 15 dias, haverá uma reunião no Conselho da Eletronuclear sobre a destinação de recursos para a estatal, via debêntures.

O dinheiro vai bancar a conclusão dos investimentos da extensão de vida útil de Angra 1.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter