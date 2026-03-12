A- A+

Energia Diretor da Aneel vota pela anuência da emissão de R$ 2,4 bi em debêntures pela Eletronuclear O dinheiro vai bancar a conclusão dos investimentos da extensão de vida útil de Angra 1.

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Fernando Mosna apresentou voto antecipado nesta quinta-feira (12) favorável ao pedido de anuência prévia da Eletronuclear para emitir R$ 2,4 bilhões em debêntures conversíveis em ações, com prazo de vencimento de 10 anos. O processo será deliberado na próxima terça-feira.

Na quarta-feira (11) o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que, dentro dos próximos 15 dias, haverá uma reunião no Conselho da Eletronuclear sobre a destinação de recursos para a estatal, via debêntures.

O dinheiro vai bancar a conclusão dos investimentos da extensão de vida útil de Angra 1.

Veja também