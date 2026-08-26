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Internacional Diretor da CIA conversou com representantes dos serviços secretos russos em Moscou, menos com Putin "Houve contatos entre serviços secretos, mas não aconteceu nenhum encontro com o presidente russo", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov à imprensa

O diretor da CIA, John Ratcliffe, passou na terça-feira (25) a Moscou para conversar com os serviços secretos russos, mas não teve um encontro com o presidente Vladimir Putin, informou nesta quarta-feira (26) o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

“Houve contatos entre serviços secretos, mas não aconteceu nenhum encontro com o presidente russo”, declarou Peskov à imprensa. O porta-voz qualificou os contatos como “positivos”, mas não detalhou o conteúdo das conversas.

Ele também recentemente que "ainda é muito cedo para dizer em que medida isso terá consequências no processo para retirar as relações (Rússia-EUA) da crise". Não está previsto nenhum outro contato futuro, afirmou.

Washington ainda não se pronunciou sobre a visita de Ratcliffe a Moscou, a primeira conhecida desde que ele casou o cargo em 2025.

Um avião militar americano decolou na manhã de terça-feira da capital da Letônia, Riga, com destino a Moscou, antes de fazer o trajeto inverso durante a tarde, segundo dados do site de rastreamento de voos Flightradar24.

A viagem anterior conhecida de um diretor da CIA à Rússia aconteceu em novembro de 2021, antes do início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022. Na época, o cargo era ocupado por William Burns, que se reuniu com membros do governo russo, em um contexto internacional que já era tenso e no âmbito de um diálogo estratégico entre Moscou e Washington que não rendeu resultados concretos.

Segundo o canal de televisão americano CNN, Burns foi enviado a Moscou para “alertar” a Rússia sobre o reforço de suas tropas perto da fronteira ucraniana, meses antes do início da ofensiva militar do Kremlin.

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