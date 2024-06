A- A+

guerra no oriente médio Diretor da CIA viaja ao Oriente Médio para estimular acordo de paz em Gaza Catar, Estados Unidos e Egito atuam como mediadores nas negociações indiretas entre Israel e Hamas

O diretor da CIA e um conselheiro especial da Casa Branca devem chegar nesta quarta-feira (5) ao Oriente Médio para tentar obter apoio à mais recente proposta de trânsito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

Uma fonte do governo do Catar disse que o diretor da CIA, William Burns, foi aguardado em Doha para "continuar trabalhando com os mediadores e concluir um acordo" de cessar-fogo.

Catar, Estados Unidos e Egito atuam como mediadores nas negociações indiretas entre Israel e Hamas.

Segundo o portal americano de notícias Axios, o conselheiro especial do presidente Joe Biden para o Oriente Médio, Brett McGurk, desembarcará nesta quarta-feira no Cairo para tentar avançar com a proposta de acordo.

O plano apresentado por Biden – que afirmou que a iniciativa foi apresentada por Israel – prevê um cessar-fogo de seis semanas e uma retirada israelense das zonas mais populosas de Gaza, a libertação de alguns reféns, em particular mulheres e pessoas com doenças, e de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

A proposta visa estabelecer um cessar-fogo “permanente” numa fase posterior, desde que o Hamas “respeite os compromissos”, segundo Biden.

O presidente francês, Emmanuel Macron, fez um apelo na terça-feira para que o Hamas aceitasse a proposta de Biden.

O Catar anunciou que aguarda uma “posição clara” de Israel, que parece estabelecer uma distância do plano.

O gabinete de guerra de Israel se reuniu na terça-feira à noite para discutir os últimos acontecimentos na guerra em Gaza, pouco depois do anúncio do apoio aos dois partidos ultraortodoxos do governo de Benjamin Netanyahu à proposta revelada por Biden.

